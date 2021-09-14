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KİM market ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? KİM market halka arz hisse fiyatı belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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KİM market ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? KİM market halka arz hisse fiyatı belli oldu mu?

KİM market ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Kim marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek. İşte, KİM market ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? KİM market halka arz hisse fiyatı belli oldu mu?

KİM market ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? KİM market halka arz hisse fiyatı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK'ya birçok şirket halka arz olmak amacıyla başvuruda bulunurken binlerce kişi ise bu kapsamda yatırımlarını gerçekleştiriyor. KİM market ise bu anlamda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KİM MARKET HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu, Ersan Alışveriş Hizmetleri'nin halka arz başvurusunu onayladı.

Borsa bir gıda perakendecisine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Kim marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak.

İnternet sitesinde yer alan taslak izahnamesine göre şirket 2020 yılında 15,2 milyon TL kâr yazdı. 2019 yılında şirketin hasılatı 716 milyon TL olurken, 2020'de bu rakam 983,9 milyon TL'ye yükseldi.

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