KİM market ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? KİM market halka arz hisse fiyatı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK'ya birçok şirket halka arz olmak amacıyla başvuruda bulunurken binlerce kişi ise bu kapsamda yatırımlarını gerçekleştiriyor. KİM market ise bu anlamda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

KİM MARKET HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu, Ersan Alışveriş Hizmetleri'nin halka arz başvurusunu onayladı.