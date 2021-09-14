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Balıkseverlere müjde! Yarım kiloluk palamut 15 lira

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Balıkseverlere müjde! Yarım kiloluk palamut 15 lira

Hem balıkçıların hem de vatandaşların merakla beklediği palamut, bugün tezgaha çıktı. Palamut artınca yarım kiloluk palamutlar 15 TL’den alıcı buldu.

Geçen sene peynir ekmek gibi palamut satışı yapan balıkçılar bu sezon yüzünü göstermeyen palamuttan ümidini kesmeye başlamıştı.

Sezon başında 200-300 gramı 25 liradan satışa çıkarılan palamut, deniz suyunun soğumasının ardından yüzünü gösterdi.

Hemen hemen yarım palamutlar birkaç gündür 20 liradan satılırken, bugün yaşanan bollukla beraber yarım kiloluk palamutların tanesi 15 TL'den satılmaya başladı.



"VATANDAŞLAR BOL BOL PALAMUT YİYECEK"
Palamudun her geçen gün bollaştığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse, "Bugün diğer günlere göre balık biraz daha fazla geldi.

Yarım kiloluk palamudun tanesini 15 TL'den satıyoruz. Bugün vatandaşlar bol bol palamut yiyecek. Bugün günlerden palamut" dedi.



"BU SENE BALIK BOL GELİYOR"
İstanbul'daki balık fiyatlarına göre Samsun'daki balık fiyatlarının oldukça ucuz olduğunu ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Bu sene balık bol geliyor. Hamsi, çinakop, mezgit ve istavrit oldukça bol. Palamutlar da geldi. İki gün önce 25 TL olan palamutların tanesi bugün 15 TL'den satılıyor. İstavritin kilosu 8 TL, mezgit ve barbun kilo 15 TL. Karadeniz'de 10-15 TL'ye balık yemeyen kendi kaybeder. 10 TL'ye balık bence bedava. İstanbul'da balık 30-40 TL. Samsun'da 20 liralık balık alan vatandaş evinde 5-6 kişiyi doyuruyor. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Samsun'da sabah saatlerinde halden gelen balıklar daha tezgahlara konulmadan vatandaşlar tarafından satın alınmaya başlandı.

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