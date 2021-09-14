Balıkseverlere müjde! Yarım kiloluk palamut 15 lira





"BU SENE BALIK BOL GELİYOR"

İstanbul'daki balık fiyatlarına göre Samsun'daki balık fiyatlarının oldukça ucuz olduğunu ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Bu sene balık bol geliyor. Hamsi, çinakop, mezgit ve istavrit oldukça bol. Palamutlar da geldi. İki gün önce 25 TL olan palamutların tanesi bugün 15 TL'den satılıyor. İstavritin kilosu 8 TL, mezgit ve barbun kilo 15 TL. Karadeniz'de 10-15 TL'ye balık yemeyen kendi kaybeder. 10 TL'ye balık bence bedava. İstanbul'da balık 30-40 TL. Samsun'da 20 liralık balık alan vatandaş evinde 5-6 kişiyi doyuruyor. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.