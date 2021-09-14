TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? 14 bin konut için başvuru şartları nedir? 2021 TOKİ Gaziantep başvuru ekranı!
2021 TOKİ Gaziantep başvuru ekranı erişime açıldı. TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin TOKİ işbirliğiyle yapacağı 14 bin konut projesinde başvuru dönemi başlıyor. İşçi, memur ve emekliler için başlatılan proje kapsamında; ilk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Peki; TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? 2021 TOKİ Gaziantep başvuru başladı mı? Gaziantep 14 bin konut başvurusu hakkında merak edilen detaylar haberimizde!
TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? 2021 TOKİ Gaziantep başvuru ekranı merakla bekleniyordu. TOKİ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesiyle, Gaziantep il genelinde 14 bin kişi ev sahibi olacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ve emekli kişiler uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilecek. Projede ön talepler toplanmaya başlanacak. Kuzeyşehir'de 10 bin 400, Güneyşehir 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde 750 adet olmak üzere toplam 14 bin konut 24 ay içerisinde tamamlanarak teslim edilecek. İşte; TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? İşte; 2021 TOKİ Gaziantep başvuru ekranı!
TOKİ GAZİANTEP BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneyşehir, Kuzeyşehir ve Kızılhisar bölgelerine TOKİ, Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör aracılığıyla yapılacak 14 bin konut projesinde ön taleplere sayılı günler kaldı.
Konut fiyatlardan dolayı ev alamayanlara umut olan projede, 15 Eylül'den itibaren ön talepler alınacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konut projesinde ilk etap için yapımına başlanacak konut sayıları da ön talepler ile birlikte belirlenmiş olacak.
Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen lansmandaki konuşmasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.
Söz konusu projenin özel sektör iş birliğiyle yapılacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"İlk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül'de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalacak. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz."
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de emeği geçenlere teşekkür etti.
Kentin her anlamda hızlı büyüdüğünü belirten Koçer, "Şehrimizin en önemli konularından birisi konut açığı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin attığı bu adımı çok değerli ve anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyerek "Gaziantep büyük bir şehir, konuttaki sorunların altından kalkacağız. Bu anlamda yeni projemizin de kıymetli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da projenin detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirdi. Cihan, proje kapsamında Kuzeyşehir'de 10 bin 400, Güneyşehir'de 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde ise 750 yeni konut yapılacağını bildirdi.
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