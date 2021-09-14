TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? 14 bin konut için başvuru şartları nedir? 2021 TOKİ Gaziantep başvuru ekranı!

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentin her anlamda hızlı büyüdüğünü belirten Koçer, "Şehrimizin en önemli konularından birisi konut açığı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin attığı bu adımı çok değerli ve anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyerek "Gaziantep büyük bir şehir, konuttaki sorunların altından kalkacağız. Bu anlamda yeni projemizin de kıymetli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan da projenin detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirdi. Cihan, proje kapsamında Kuzeyşehir'de 10 bin 400, Güneyşehir'de 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde ise 750 yeni konut yapılacağını bildirdi.

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