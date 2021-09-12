Emekliyi yakından ilgilendiren promosyon yarışında flaş gelişme: 2.000 TL ek gelir imkanı!
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon yarışıyla ilgili flaş gelişmeler var. Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası... Bankaların promosyon yarışı büyüdü. Emeklilere maaşa göre en az 500-625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. İşte bütün detaylar...
Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor.
Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.
Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti. Emekli yakınına getirenlere de 250 lira ödeme yapanlar var. İşte kampanyalar:
BANKALAR NE VERİYOR?
AKBANK: 30 Eylül'e kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı.
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.
HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira. 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilaveten 500 lira.
İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.300, 1.600 lira.
ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.250, 1.500, 1.750 lira.
VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira. Emekli yakınını getirenlere de 250 lira veriyor.
ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
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