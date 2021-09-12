Emekliyi yakından ilgilendiren promosyon yarışında flaş gelişme: 2.000 TL ek gelir imkanı!

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti. Emekli yakınına getirenlere de 250 lira ödeme yapanlar var. İşte kampanyalar: