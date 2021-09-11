Faiz oranları ne zaman düşer? İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları düşer mi? Akbank, Vakıfbank, Halkbank...
Faiz oranları ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaçlarını gidermek, ev sahibi olmak veya arabasını değiştirmek isteyenler faiz oranlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Bankalar yıl içinde kredi faiz oranlarında değişikliğe gidebiliyor. Bankaların güncel kredi faiz oranlarıda merak edilen unsurlar arasında yer alıyor. İşte, faiz oranları ne zaman düşer? İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları düşer mi? Akbank, Vakıfbank, Halkbank...
Faiz oranları ne zaman düşer? İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları düşer mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminin ardından pek çok kişi almak istediği eve, otomobile ve diğer ihtiyaçlara kavuşamadığı için bankaların yolunu tutuyor. Bankalar bu süreçte faiz oranlarında değişikliğe gidebiliyor. Diğer yandan kampanyalar ile vatandaşların elinin rahatlaması amaçlanıyor. İşte, Akbank, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: %1.55'ten
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,69
ING Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59
Garanti BBVA Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,46
ING Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59
ICBC Turkey Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,89
Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,38
Yapı Kredi Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,37
TEB Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59
Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,34
İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,40
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