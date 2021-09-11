Faiz oranları ne zaman düşer? İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları düşer mi? Akbank, Vakıfbank, Halkbank...

Faiz oranları ne zaman düşer? İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları düşer mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminin ardından pek çok kişi almak istediği eve, otomobile ve diğer ihtiyaçlara kavuşamadığı için bankaların yolunu tutuyor. Bankalar bu süreçte faiz oranlarında değişikliğe gidebiliyor. Diğer yandan kampanyalar ile vatandaşların elinin rahatlaması amaçlanıyor. İşte, Akbank, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.