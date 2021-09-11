11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Eylül ayı evde bakım yardımı ödemelerinin hangi tarihlerde yatırılacağı merak ediliyor. 550 bine yakın kişinin faydalandığı evde bakım aylığı belirli tarihlerde ödeniyor. Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için verilen evde bakım maaşı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte cevaplar...
11 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde ödenen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri merak ediliyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, eylül ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte haberin detayları...
11EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Bakanlık takibinde verilen evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Eylül ayı ödemeleri başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor.
Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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