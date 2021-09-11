11 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde ödenen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri merak ediliyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, eylül ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte haberin detayları...

11EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Bakanlık takibinde verilen evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Eylül ayı ödemeleri başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.