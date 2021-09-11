İstanbul'da servis kaosu! Vermedikleri hizmetin parasını aldılar
Koronavirüs nedeniyle bir buçuk yıldır uzaktan olan eğitim 6 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime döndü. Öğrencilere okullara dönse de İstanbul'da 10 bin servis aracı trafiğe çıkamadı. Veliler ‘yüksek fiyatlar’ yüzünden talep etmezken servisçiler de ‘kapanma olur’ korkusuyla çalışmaktan kaçınıyor.
Okulların açılmasıyla birlikte velilerin hem alışveriş hem de servis telaşı devam ediyor. Bazı özel okulların dayattığı 'eğitim seti' ve 'kıyafet seti' gibi harcamalardaki fahiş fiyatlara isyan eden veliler çocuklarını servise de vermemeye başladı.
Veliler servislerin 'yeni araba' 'hostes parası' gibi bahanelerle yüzde 35'e varan ekstra zam yapması yüzünden çocuklarını okula kendileri götürüyor.
Bazı veliler de tekrar online eğitime geçilebilir korkusu ile servisten uzak duruyor.
PARAMIZI ÖDEMEDİLER
Geçtiğimiz yıl dönem başında servisçilerle anlaşıp paralarını ödediklerini anlatan veliler, "Sonradan okullar kapandı. Ancak çalışmayan servisçilerin bir çoğu bizim paramızı geri ödemedi. Bu yıl da aynı şey olursa yine ödemeyecekler. Almadığımız hizmete para veriyoruz" dediler.
10 BİN SERVİSÇİ ÇIKMADI
Bu arada bazı servisçiler de çalışmak istemiyor.
Birçok okulda servis sıkıntısı yaşandığını söyleyen İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da 25 bin servis aracından 10 bininin çalıştırılmadığını söyledi.
Hamza Öztürk, "Pandemi nedeniyle okul kapanır diye başka yerde çalışıyorlar" dedi.
DENETLEME YAPILSIN
Öte yandan kitap ve kıyafet satışlarından şikayet eden veliler, "5-6 bin liralık eğitim setinin içinde ne var, kimse bilmiyor. Dışarda 25-30 liraya alınacak kıyafetler 200 liraya zorla satılıyor. Bunların çoğu da kalitesiz tekstil ürünleri. Hem Ticaret Bakanlığı yetkililerinden hem de Milli Eğitim bakanlığı yetkililerinden okullardaki bu fahiş ticareti denetlemelerini bekliyoruz" dediler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? 11 Eylül 2021 ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler güncel liste
- 11 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- Adalet Bakanlığı PGM son dakika: 2021 Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta!
- Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon (65. bölüm) fragmanı yayınlandı mı?
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? Yurt ücretleri...
- ÖSYM takvimi: DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS kayıtları ne zaman?
- 18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman yayınlandı! Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?
- AÖL kayıtları ne zaman bitiyor? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman?
- Açıklanıyor... 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav sonuçları belli oldu mu?
- 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım aylığı yatan iller hangileri? Güncel liste...
- YKS ek tercih ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı ilk defa atama kurası başvuru nereden, nasıl yapılır?