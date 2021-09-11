İstanbul’da servis kaosu! Vermedikleri hizmetin parasını aldılar

DENETLEME YAPILSIN

Öte yandan kitap ve kıyafet satışlarından şikayet eden veliler, "5-6 bin liralık eğitim setinin içinde ne var, kimse bilmiyor. Dışarda 25-30 liraya alınacak kıyafetler 200 liraya zorla satılıyor. Bunların çoğu da kalitesiz tekstil ürünleri. Hem Ticaret Bakanlığı yetkililerinden hem de Milli Eğitim bakanlığı yetkililerinden okullardaki bu fahiş ticareti denetlemelerini bekliyoruz" dediler.

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