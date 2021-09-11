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İstanbul'da servis kaosu! Vermedikleri hizmetin parasını aldılar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
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İstanbul’da servis kaosu! Vermedikleri hizmetin parasını aldılar

Koronavirüs nedeniyle bir buçuk yıldır uzaktan olan eğitim 6 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime döndü. Öğrencilere okullara dönse de İstanbul'da 10 bin servis aracı trafiğe çıkamadı. Veliler ‘yüksek fiyatlar’ yüzünden talep etmezken servisçiler de ‘kapanma olur’ korkusuyla çalışmaktan kaçınıyor.

Okulların açılmasıyla birlikte velilerin hem alışveriş hem de servis telaşı devam ediyor. Bazı özel okulların dayattığı 'eğitim seti' ve 'kıyafet seti' gibi harcamalardaki fahiş fiyatlara isyan eden veliler çocuklarını servise de vermemeye başladı.

Veliler servislerin 'yeni araba' 'hostes parası' gibi bahanelerle yüzde 35'e varan ekstra zam yapması yüzünden çocuklarını okula kendileri götürüyor.

Bazı veliler de tekrar online eğitime geçilebilir korkusu ile servisten uzak duruyor.

PARAMIZI ÖDEMEDİLER

Geçtiğimiz yıl dönem başında servisçilerle anlaşıp paralarını ödediklerini anlatan veliler, "Sonradan okullar kapandı. Ancak çalışmayan servisçilerin bir çoğu bizim paramızı geri ödemedi. Bu yıl da aynı şey olursa yine ödemeyecekler. Almadığımız hizmete para veriyoruz" dediler.

10 BİN SERVİSÇİ ÇIKMADI
Bu arada bazı servisçiler de çalışmak istemiyor.

Birçok okulda servis sıkıntısı yaşandığını söyleyen İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da 25 bin servis aracından 10 bininin çalıştırılmadığını söyledi.

Hamza Öztürk, "Pandemi nedeniyle okul kapanır diye başka yerde çalışıyorlar" dedi.

DENETLEME YAPILSIN
Öte yandan kitap ve kıyafet satışlarından şikayet eden veliler, "5-6 bin liralık eğitim setinin içinde ne var, kimse bilmiyor. Dışarda 25-30 liraya alınacak kıyafetler 200 liraya zorla satılıyor. Bunların çoğu da kalitesiz tekstil ürünleri. Hem Ticaret Bakanlığı yetkililerinden hem de Milli Eğitim bakanlığı yetkililerinden okullardaki bu fahiş ticareti denetlemelerini bekliyoruz" dediler.

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