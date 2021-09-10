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Azerbaycan - Türkiye arasında kritik görüşme: Kardeş ülke Azerbaycan...

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Azerbaycan - Türkiye arasında kritik görüşme: Kardeş ülke Azerbaycan...

Son dakia haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Muş, "Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkilerine yönelik oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

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