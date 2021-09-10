Azerbaycan - Türkiye arasında kritik görüşme: Kardeş ülke Azerbaycan...

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Muş, "Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkilerine yönelik oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkilerine yönelik oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik.



Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam. pic.twitter.com/q0K9bvvcHs — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) September 10, 2021