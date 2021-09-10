Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı'da en güncel fiyatlar
EKONOMİ AA
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 485,20 liradan tamamladı. Peki 10 Eylül 2021 - Cuma gün sonunda çeyrek altın ne kadar oldu? İşte en güncel fiyatlar CANLI takip...
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 786,00 lira, Cumhuriyet altını 3.217,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 485,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
PERŞEMBE
|
CUMA
|
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
486,00
|
486,20
|
485,00
|
485,20
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
3.203,00
|
3.224,00
|
3.196,00
|
3.217,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
443,20
|
447,20
|
442,30
|
446,30
|
Lira(Tam) Ziynet
|
3.130,00
|
3.150,00
|
3.123,00
|
3.143,00
|
Yarım Altın
|
1.565,00
|
1.575,00
|
1.562,00
|
1.572,00
|
Çeyrek Altın
|
783,00
|
788,00
|
781,00
|
786,00