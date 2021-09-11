İş arayanlara güzel haber! Meslek öğrenene günde 108 TL harçlık veriliyor
İş arayanları yakından ilgilendiren gelişme... Eğitim durumunuz fark etmeksizin iş başı eğitim programlarıyla maddi gelir sağlayabilirsiniz. Gençler iş başı eğitim programlarına katılarak hem iş hayatına atılıyor hem de 9 aya varan süreyle günde 108,68 lira harçlık alıyor. İşte detaylar...
Milyonlarca istihdam yaratan işbaşı eğitim programları ile meslek eğitim kurslarından bu yıl yararlananların sayısı 300 bini geçti.
Ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğrencileri de bu programlara katılabiliyor. İşbaşı eğitim programında katılımcılara günde 108,68 lira ödeme yapılıyor.
Bu ödeme, işsizlik ödeneği alıp programa katılanlar için 54,34 lira, öğrenciler için de 81,51 lira oluyor:
KİMLER YARARLANIYOR?
15 yaşını doldurmak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı, eşi ve son 3 ayda çalışanı olmama, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmış bulunmak. İsteğe bağlı sigorta yatıranlar da katılabiliyor.
NE KADAR SÜRÜYOR?
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme gibi alanlarda 9, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6, diğer sektörlerde ise 3 ayı aşamıyor.
PRİM DEVLETTEN
Program süresince genel sağlık sigortası, meslek hastalıklarına ilişkin sigorta primleri İŞKUR tarafından ödeniyor.
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