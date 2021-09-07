Altın fiyatları hakkında son dakika heyecanlandıran gelişme! Bu fiyatları kaçırmayın! O rakamları görecek! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Yılın son çeyreğine doğru altın fiyatlarında hem ons tarafında hem de gram altında hareketlilik yaşandı. Yatırımcılar ise bu durum sonrasında "Altın düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin A Para'ya açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına seslenerek önemli detaylar ve ipuçları verdi. Peki gram altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Elinde altın olanlar ne yapmalı? 24 ayar gram altın ve çeyrek altın bugün kaç lira? İşte tüm detaylar...
Yılın son çeyreğine girilmesiyle birlikte altın piyasaları hareketlenirken altın yatırımcıları "Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
GRAM ALTIN ALACAKLARA KRİTİK UYARILAR
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da yaptığı açıklamalarda gram altın alacak ve altına yatırım yapacak kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğine yönelik açıklamalarda bulundu.
"ONS ALTIN 1790 DOLAR SEVİYESİNDE TUTUNMAYI BAŞARIRSA..."
Ons altındaki düşüşün nedenini "kar satışı" olarak gösteren Memiş, Ons altının 1790 dolar seviyesinde tutunmayı başarırsa problem olmayacağını da ifade etti.
ALTIN AÇIKLAMA SONRASI KENDİNE YÖN VERECEK
ABD'den gelecek açıklamaların kritik önemde olduğunu söyleyen Memiş, bu hızlı yükseliş sonrasında kar satışının gelmesinin doğal olduğunu belirtti. Memiş, altının ABD'den gelecek açıklamalar sonrasında kendine yeni bir yön belirleyeceğini de sözlerine ekledi.
1760-1770 DOLAR SEVİYESİNİ GÖREBİLİR
Altının bu hafta 1800 dolar bandında kalabileceğini söyleyen Memiş, ABD'de beklenen enflasyon düzeyinin gelmesi durumunda altında 1760-1770 dolar seviyesinin görülebileceğini ifade etti. Memiş, Delta varyantının etkisiyle altın sert satışların daha zayıfladığını da sözlerine ekledi.
GRAM ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?
Gram altın yatırıcımcısı burada şanslı. Gram altın/TL fiyatı 480 TL altına sarkmak istese de sarkamıyor. Kısa vadede 478-488 aralığında takip edeceğini ifade edebilirim. Ancak yılın son çeyreğiyle ilgili 520-540 TL rakamlarının gelme ihtimali biraz daha fazla görüyorum.
ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLÜYOR
Bu durum ilk kez gram altın alacak olan ve orta uzun vadede yatırım yapmak isteyenler için bir alım fırsatı sunuyor. Değerli metallerde sürekli bir baskılanma görüyoruz. Altın ve Gümüş fiyatlarında sadece FED kaynaklı bir baskı görüyoruz. Bu baskı sonrasında altında yukarı yönlü bir hareket görmemiz mümkün olacaktır.
ELİNDE ALTIN OLANLAR NE YAPMALI?
Elinde altın bulunduran yatırımcıların satış için acele etmemesi gerektiğini belirten uzman isim, yılın son aylarında yükselişlerin daha muhtemel olduğunun altını çizdi.
KAPALI ÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 481,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 780,00 lira, Cumhuriyet altını 3.193,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 481,40 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
İstanbul Kapalıçarşı'da 481,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 481,40 liradan, 3 bin 172 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 193 liradan, 439 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443 liradan, 3 bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 120 liradan, bin 550 liradan alınan Yarım Ziynet bin 560 liradan ve 775 liradan alınan Çeyrek Ziynet 780 liradan satıldı.
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