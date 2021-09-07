Altın fiyatları hakkında son dakika heyecanlandıran gelişme! Bu fiyatları kaçırmayın! O rakamları görecek! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bu durum ilk kez gram altın alacak olan ve orta uzun vadede yatırım yapmak isteyenler için bir alım fırsatı sunuyor. Değerli metallerde sürekli bir baskılanma görüyoruz. Altın ve Gümüş fiyatlarında sadece FED kaynaklı bir baskı görüyoruz. Bu baskı sonrasında altında yukarı yönlü bir hareket görmemiz mümkün olacaktır.