YEO Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı? YEO Teknoloji halka arz hisse fiyatı, eşit mi oransal mı?
Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan sorulardan biri YEO Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı? oldu. Halka arz talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuran firmaların hangileri olduğunu yakından takip edenler YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi şirketi ile ilgili güncel durumun neler olduğunu merak ediyor. Peki YEO Teknoloji halka arz hisse fiyatı, eşit mi oransal mı?
YEO Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı? YEO Teknoloji halka arz hisse fiyatı, eşit mi oransal mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu kabul edilen YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi halka arz talep toplama süreci sonuçlandı mı? İşte detaylar…
YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. paylarının halka arzı 27 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arza ilişkin sonuçlar açıklandı.
Global Menkul Değerler'den KAP'ea yapılan açıklamaya göre, YEO'nun çıkarılmış sermayesinin 20 milyon TL'den 24 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle 4 milyon TL nominal değerli 4 milyon adet payın ve mevcut ortaklardan Tolunay Yıldız, Orhan Yıldız, Özbey Yıldız'ın sahip olduğu 218 bin 100'er adetlik paylar ile Barış Esen, Sinan Karahan ve Yasin Düven'in sahip olduğu 100.000'er adetlik paylar ve Caner Karataş'ın sahip olduğu 45 bin 500 adet pay olmak üzere toplam 5 milyon adet (B) grubu pay halka arz edildi.
6,6 kat talep toplandı
YEO paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 100 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arzda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.
Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre toplam filtre edilmemiş 6,6 katına denk gelen 33 milyon 125 bin 924 pay karşılığı 126 bin 177 adet emir ile toplam 662 milyon 518 bin 480 TL talep toplandı. Mükerrer taramanın ardından 31 milyon 993 bin 163 pay karşılığı 121 bin 489 adet emir ile toplam 639 milyon 863 bin 260 TL talep kabul edildi ve 5 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.
YEO'nun halka arzı kapsamında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 121.211 yatırımcı, 242 adet yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 36 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 121.489 yatırımcıya 5.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtıldı.
YEO HAKKINDA
YEO, halka arz gelirini işletme sermayesinin güçlendirilmesi, kapasite artışı ve yeni yatırımlar, yenilenebilir enerji proje lisanslarının geliştirilmesi ve bu alanda yatırımların finansmanı, ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı için kullanarak istikrarlı büyümesine güç katmayı hedefliyor.
YEO, 2018 yılında 88 milyon TL olan cirosunu 2020 yılında %187 artışla 253 milyon TL seviyesine ulaştırmış ve İSO Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yerini aldı.
Şirketin 2021 sene sonunda 406 milyon TL ciro ile bir önceki seneye göre %60 büyüme hedeflemektedir. 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 214 milyon TL ciro ile bu hedefine emin adımlarla ilerlemekte olan YEO, karlılığını da istikrarlı bir şekilde artırmıştır.
2018 yılında 10 milyon TL olan FAVÖK'ünü, 2020 yılında %423 artışla 50 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. YEO'nun 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği FAVÖK ise 36 milyon TL seviyesine ulaşmış durumda.
Şirket ve ortaklarının 180 gün boyunca paylarını satmama ve 1 yıl boyunca da halka arz fiyatının altında paylarını satmama taahhüdü bulunmaktadır.
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