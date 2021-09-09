Pegasus’tan skandal mesaj! Sosyal medyadan tepki yağıyor: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor?



TÜRK HAVA YOLLARI TEST İSTİYOR

Konuyla ilgili olarak soru yöneltilen Türk Hava Yolları ise yabancı yolculardan da aşı kartı ya da PCR testi istendiğini açıkladı. Türk Hava Yolları'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan 18 yaş ve üzeri diğer yolcularımızda da aşılı olma, bağışıklık ve PCR test kriterleri kapsamındaki kontrol manuel olarak yapılacaktır." denildi.

TEPKİ YAĞDI: SADECE BİZ Mİ BULAŞTIRIYORUZ?

Söz konusu mesaj sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar mesaja, "Virüsü sadece biz mi bulaştırıyoruz? Niçin yabancı uyruklulara böyle bir düzenleme yok" diyerek tepki gösterdi.