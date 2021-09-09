Pegasus'tan skandal mesaj! Sosyal medyadan tepki yağıyor: Virüsü sadece Türk vatandaşları mı bulaştırıyor?
Hava yolu şirketi Pegasus'un bir sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj gündem oldu. Şirket mesajında, PCR testi veya aşı uygulamasının yalnızca Türk vatandaşları için geçerli olduğunu, yabancı ülke vatandaşlarının bu durumdan muaf olduğunu belirtti. Kullanıcılar, söz konusu uygulamaya "Virüsü sadece biz mi bulaştırıyoruz?" diyerek tepki gösterdi.
"İLGİLİ UYGULAMA SADECE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN GEÇERLİ"
Hava yolu şirketi Pegasus'un ise bir müşterisine attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu. Şirket, PCR testi ve aşı zorunluluğu ile ilgili bilgilendirmede yaptığı mesajında, "Merhaba, ilgili uygulama sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir. Yabancı ülke vatandaşlarının yurt içi uçuşlara katılımı için aşı/test zorunluluğu bulunmamaktadır" dedi.
TEPKİLER ÜZERİNE DEĞİŞTİRDİ
Pegasus Hava Yolları yaptığı skandal açıklama sonrası gelen tepkiler üzerine suçu İçişleri Bakanlığına attı.
Pegasus "Merhaba, ilgili uygulamanın kararı, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış olup tüm seyahatler için(hava yolu ve diğer ulaşım yolları dahil) aynı kurallar geçerlidir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelgeyi sizinle paylaşmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.
3 Eylül tarihinde internet sitesinde "Uygulama Detayları" başlıklı bölümde, "Uygulama sadece T.C. Vatandaşları için geçerli olup, yabancı ülke vatandaşları muaf tutulmuştur." ifadelerine yer veren Pegasus, tepkilerin ardından açıklamada düzenlemeye giderek "Uygulama tüm misafirlerimiz için geçerlidir." maddesine yer verdi.
TÜRK HAVA YOLLARI TEST İSTİYOR
Konuyla ilgili olarak soru yöneltilen Türk Hava Yolları ise yabancı yolculardan da aşı kartı ya da PCR testi istendiğini açıkladı. Türk Hava Yolları'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan 18 yaş ve üzeri diğer yolcularımızda da aşılı olma, bağışıklık ve PCR test kriterleri kapsamındaki kontrol manuel olarak yapılacaktır." denildi.
TEPKİ YAĞDI: SADECE BİZ Mİ BULAŞTIRIYORUZ?
Söz konusu mesaj sosyal medyada tepki topladı. Kullanıcılar mesaja, "Virüsü sadece biz mi bulaştırıyoruz? Niçin yabancı uyruklulara böyle bir düzenleme yok" diyerek tepki gösterdi.
İşte kullanıcıların tepkilerinin bazıları:
Buna bir açıklama bekliyoruz PEGASUS
Türk Düşmanı mı olmaya karar verdiniz ? Bu ne terbiyesizlik böyle çifte standart bu millete yapılan en büyük terbiyesizliktir
Millet düşmanısınız hainsiniz. Yolcusuz günler dileriz. Batınız
Satılık mısınız? Buna da cevap verecek misiniz.?
Yani düşmanlığınız bize yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına öyle mi ..????
Kendi ülkemizde mülteci muamelesi görüyoruz yazık...
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