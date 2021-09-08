Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan enflasyon açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katıldı. Kavcıoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk primi alanında iyileşme aralığı olduğunu görüyoruz. Cari dengedeki iyileşmeye ek olarak, enflasyon ve rezerv konusundaki çabalarımızda aşama kaydettikçe risk priminde de iyileşme süreci devam edecektir" dedi.

Kavcıoğlu ayrıca, "Yılın son çeyreğinde enflasyonun düşüş eğilimine girmesini ve cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

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