Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan ’U’ logosu açıklaması: Kimse emek hırsızlığı yapmasın





Bakan Karaismailoğlu, "Kafa karışıklığı olmaz mı yabancı birisi için?" sorusu üzerine, "Niye karışsın. Fark etmez, altında 'metro' yazıyor. Biz işin kendisine odaklanalım, İstanbul'da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.