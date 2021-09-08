Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması: Kimse emek hırsızlığı yapmasın
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yapılan metrolardaki 'U' logosunun bakanlığı ifade ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu konudaki tepkisine ilişkin "Karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilomboyu'nun ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşaatı tamamlanan metro duraklarında 'U' harfli tabela kullanılmasına ilişkin, "Ulaştırmanın 'U'su. İsteyen 'underground' anlasın, ister 'UBA' anlasın. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini 'U' yapıyoruz" dedi.
'ALGI OPERASYONLARI YAPAN BİR YÖNETİM VAR'
Bakan Karaismailoğlu, İBB'nin yaptığı metrolarda da aynı uygulamaya geçilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine "Herkesin yaptığı kendine, onlara biz karışamayız ki" diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, "Kafa karışıklığı olmaz mı yabancı birisi için?" sorusu üzerine, "Niye karışsın. Fark etmez, altında 'metro' yazıyor. Biz işin kendisine odaklanalım, İstanbul'da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.
'O LOGOLAR YENİ DEĞİL'
'U' harfli tabelaların yeni bir uygulama olmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "Orada yaptıklarımıza takılsınlar. O logolar yeni değil" diye konuştu. Karaismailoğlu, İBB'nin bu tabelalara tepki gösterdiğinin anımsatılması üzerine "Ona tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar" diye konuştu.
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