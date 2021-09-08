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Bakan Muş: 20 bin istihdam ve bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Bakan Muş: 20 bin istihdam ve bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir'de endüstriyel ve ticari çalışmaları ihracata (dış satıma) yönlendirmek, ihracata ilişkin yatırım ve üretimi teşvik etmek için Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade ederek, "Bölgenin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Mehmet Muş, sosyal medya hesabı (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir'de endüstriyel ve ticari faaliyetleri ihracata teşvik etmek ihracata ilişkin yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla Batı Anadolu Serbest Bölgesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını kaydetti.

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAMASINI VE BÖLGE EKONOMİSİNİ CANLANDIRMASINI HEDEFLİYORUZ

Bakan Muş, kararın Türkiye ve İzmir için hayırlı olmasını dileyerek, "İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle, İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar için cazibe merkezi olabilecek yeni serbest bölgelerin kurulması çalışmalarına devam ediyoruz. Buradaki temel amacımız; serbest bölgelerin ülkemiz ekonomisine sağladığı pozitif katkıyı artırmak" dedi.

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