Bitcoin, kripto paralar neden düşüyor son dakika? Bitcoin, coin düşüşü ne kadar sürecek?

ETHEREUM VE SOLANA DA DÜŞTÜ

Kripto para piyasasının öncü coinlerinden Ethereum ve Solana da düşüşten nasibini aldı. 4 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Ethereum, 3 bin dolara kadar düştü. Ayrıca son 2 ayda 30 bin seviyesinden 195 bin dolar seviyesine çıkan Solana da 130 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoinin düşüşünün duraklamasının ardından Solana 160 bin dolara kadar yükseldi.