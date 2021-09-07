Bitcoin, kripto paralar neden düşüyor son dakika? Bitcoin, coin düşüşü ne kadar sürecek?
Bitcoin, kripto paralar neden düşüyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto para dünyasısında yaşanan düşüş sonrasında yatırımcılar değerlendirmeleri yakından takip ediyor. Uzman isimler gün içinde yaşanan düşüş sonrasında kripto paralar için değerlendirmelerini gündeme aldı. Yüzde 13'lük düşüşün ardından sürecin ne kadar devam edeceği merak ediliyor. İşte, Bitcoin, kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin, coin düşüşü ne kadar sürecek?
Bitcoin, kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin, coin düşüşü ne kadar sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güne düşüşle başlayan kripto para piyasası yatırımcıları endişelendiriyor. Son saatlere yüzde 13'lük düşüşle giriş yapan kripto paralar için sürecin ne kadar süreceği merak ediliyor. Bitcoin, kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin, coin düşüşü ne kadar sürecek?
Kripto para piyasası, Bitcoin'in El Salvador'da yasal para birimi olarak kullanılmasına olumlu tepki verdi. Birçok kripto destekçisi, ülkenin kararına heyecanlanırken 30 dolar değerinde Bitcoin satın alma etkinliği başlatıldı.
Lider Kripto Para Neden Düşüyor?
Bitcoin Adına Tarihi Gün
Kripto para endüstrisi, bugün tarihi bir gün yaşıyor. El Salvador, Bitcoin'i ülkede yasal para birimi olarak kullanmaya başladı. Piyasa, bu haber ile yukarı sıçrarken lider kripto para Bitcoin 53.000 dolar sınırına dayandı. Ancak bu test başarılı olamadı ve BTC 50.000 dolar bandına geriledi.
En popüler kripto para Bitcoin, geçtiğimiz gün önemli bir engeli aşarak 53.000 dolarlık hedefe yaklaşmıştı. Ancak Göreceli Güç Endeksi gibi göstergeler geri çekilmeye yol açan aşırı alım bölgesinden aşağı yöne kaydı. Geri dönüşün ana nedeni tamamen teknik olabilir.
Lider Kripto Para Neden Düşüyor?
Korku ve Açgözlülük göstergesi gibi duyarlılık metrikleri, "aşırı açgözlülük anlamına gelen 79 değerini gösteriyor. Ayrıca aşırı ısınan bir pazara işaret ediyor. Hacim göstergelerin göre mevcut boğa koşusu istikrarlı bir şekilde satın alma gücünü yitiriyor. Ancak aynı zamanda borsa cüzdanlarından büyük çıkışlar olduğunu gösteren borsa akış verileri kaydedildi.
Kripto para piyasasına büyük fiat para birimi fon girişleri ve dövüz çıkışlarıyla karşı karşıya durumda. Olumlu fon akışlarına sahip tek borsa Binance iken diğer platformlar para çekiyor. 31 Ağustos tarihinden bu yana stabil bir yükseliş trendi izliyor. Ethereum ve Solana gibi DeFi ve NFT endüstrilerine bağlı kripto para birimleri oldukça yüksek volatilite gösterdi.
Lider kripto para birimi Bitcoin, bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla 50.956 dolardan alım satım işlemi görüyor.
ETHEREUM VE SOLANA DA DÜŞTÜ
Kripto para piyasasının öncü coinlerinden Ethereum ve Solana da düşüşten nasibini aldı. 4 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Ethereum, 3 bin dolara kadar düştü. Ayrıca son 2 ayda 30 bin seviyesinden 195 bin dolar seviyesine çıkan Solana da 130 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoinin düşüşünün duraklamasının ardından Solana 160 bin dolara kadar yükseldi.
Son olarak Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, "Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir" mesajı vermişti.
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