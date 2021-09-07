Son dakika: Bitcoin yükselir mi? 7 Eylül kripto paralar yükselecek mi? Bitcoin ve altcoinler ne olacak?
Son dakika... Bitcoin yükselir mi? Bitcoin madencilerinin 1.570 BTC satmasının ardından Bitcoin fiyatlarında dalgalanma yaşandı. 7 Eylül 18.00 sularında değer kaybetmeye başlayan Bitcoin fiyatlarının yeniden yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği konu ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, Bitcoin yükselir mi? 7 Eylül kripto paralar yükselecek mi? Bitcoin ve altcoinler ne olacak? İşte son gelişmeler...
Bitcoin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 7 Eylül saat 18.00 sularında Bitcoin fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası gözler fiyatların yeniden yükselip yükselmeyeceğine çevrildi. 50.000 doların üzerine çıkarak en yüksek 52.920 dolar seviyesini test eden Bitcoin, gün içerisinde 45.000 doların altına düştü. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin ve altcoin piyasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Bitcoin yükselir mi? 7 Eylül kripto paralar yükselecek mi? Bitcoin ve altcoinler ne olacak? İşte haberin detayları...
BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?
Dış kaynaklardan edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda kripto para madencileri tarafından yaklaşık 78,5 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) satıldığı bildirilmişti. Madencilerin BTC'lerini satmalarının ardından kripto para borsasında dalgalanma yaşandı.
BİTCOİN YÜKSELİR Mİ?
Bircoin fiyatı 45.000 doların altına düşmesinin kısa süre içerisinde hafif yükseliş yaşadı. Bitcoin fiyatları haberin yazıldığı saatlerde 46.000-47.000 dolar seviyelerinde hareket ediyor.
EL SALVADOR, BİTCOİN'İ RESMEN TEDAVÜLE SOKAN İLK ÜLKE OLDU
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, kripto para birimi Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlandı.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nın, haziranda Bitcoin'in "yasal bir para birimi" olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin kongreden geçmesinin ardından, El Salvador Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçmişti.
Söz konusu yasanın bugün yürürlüğe girmesinin ardından para birimi olarak ABD dolarının kullanıldığı El Salvador'da Bitcoin yasal olarak tedavüle girmiş oldu.
Böylece, ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesi gerekecek. Ayrıca şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salı günü 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin'lerinin olduğunu bildirdi.
Bukele, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini de belirtti.
El Salvador vatandaşları, kimlik numaralarıyla hükümetin sağladığı Bitcoin cüzdanı Chivo'ya erişebilecek. Vatandaşlar, hükümet tarafından ülkede kripto para birimini tanıtmak için cüzdanın içerisinde önceden yatırılmış 30 dolar değerinde ücretsiz Bitcoin sahibi de olacak.
Yurt dışında yaşayan El Salvadorlular ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderirken, El Salvador hükümeti Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştırmayı ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlamasını hedefliyor.
Bitcoin'in yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanması ülkede tartışmalara neden olurken, son anketler, büyük bir kesimin fiyat oynaklığı nedeniyle kripto para biriminin finansal riskleri artıracağı şüphesi taşıdığını ortaya koydu.
Bu arada, El Salvador'da kripto paranın yasal olarak tedavüle girmesinin ardından Bitcoin'in fiyatı yüzde 1,49 artarak 52 bin 680 dolara yükseldi. Fakat daha sonra gelen satışların ardından 52 bin doların altına indi. Bitcoin'in piyasa değeri ise 960 milyar doların üzerinde bulunuyor.
İLK KEZ 2009'DA İŞLEM GÖRDÜ
Blok zincir teknolojisine sahip bir kripto para birimi olan Bitcoin, Satoshi Nakamoto ismini kullanan bir kişi veya grup tarafından 2008'de piyasaya sürülerek 2009'da işlem görmeye başladı. İlk Bitcoin transferi 2009'da Nakamoto ve programcı Hal Finney arasında gerçekleşti.
Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluş ile bağı olmayan ve tamamen sanal olarak üretilen Bitcoin, ilk günden itibaren tartışmaların merkezinde yer aldı.
Merkezi bir otoriteye bağlı olmaması Bitcoin'i geleneksel para birimlerinden ayıran temel fark olarak öne çıkarken, bir diğer fark ise Bitcoin'in herhangi bir aracı olmadan iki kişi arasında işlem yapılmasına olanak sağlaması oldu.
Para transferlerinin geleneksel yöntemlere kıyasla daha güvenli, ucuz ve hızlı yapılabilmesi, basit ve enflasyon riskinin düşük olması, Bitcoin'in temel avantajları arasında gösteriliyor.
Bu avantajlarının yanı sıra Bitcoin, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. İzinin sürülememesi kripto para birimi Bitcoin'in, ticareti illegal olan ürünlerin ödemesinde veya kara para aklanmasında kullanılabileceği şüphelerine neden oluyor.
Finansal otoriteler, kullanım alanlarının yaygınlaşması ve her geçen gün ilginin artması nedeniyle kripto paralara ilişkin çalışmalarına hız verirken, sanal para birimlerine yönelik regülasyon çağrıları da yoğunlaşmaya başladı.
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