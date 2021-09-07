Son dakika: Bitcoin yükselir mi? 7 Eylül kripto paralar yükselecek mi? Bitcoin ve altcoinler ne olacak?

Bitcoin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 7 Eylül saat 18.00 sularında Bitcoin fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası gözler fiyatların yeniden yükselip yükselmeyeceğine çevrildi. 50.000 doların üzerine çıkarak en yüksek 52.920 dolar seviyesini test eden Bitcoin, gün içerisinde 45.000 doların altına düştü. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin ve altcoin piyasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Bitcoin yükselir mi? 7 Eylül kripto paralar yükselecek mi? Bitcoin ve altcoinler ne olacak? İşte haberin detayları...

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Dış kaynaklardan edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda kripto para madencileri tarafından yaklaşık 78,5 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) satıldığı bildirilmişti. Madencilerin BTC'lerini satmalarının ardından kripto para borsasında dalgalanma yaşandı.

BİTCOİN YÜKSELİR Mİ?

Bircoin fiyatı 45.000 doların altına düşmesinin kısa süre içerisinde hafif yükseliş yaşadı. Bitcoin fiyatları haberin yazıldığı saatlerde 46.000-47.000 dolar seviyelerinde hareket ediyor.