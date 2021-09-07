07 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatları hakkında milyonları heyecanlandıran son dakika açıklaması

Altın fiyatları hakkında milyonları heyecanlandıran son dakika açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2021 19:16
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Yılın son çeyreğine doğru altın fiyatlarında hem ons tarafında hem de gram altında hareketlilik yaşandı. Yatırımcılar ise bu durum sonrasında "Altın düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin A Para'ya açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına seslenerek önemli detaylar ve ipuçları verdi. Peki gram altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Elinde altın olanlar ne yapmalı? 24 ayar gram altın ve çeyrek altın bugün kaç lira? İşte tüm detaylar...
Altın fiyatları hakkında milyonları heyecanlandıran son dakika açıklaması
Altın fiyatları hakkında milyonları heyecanlandıran son dakika açıklaması
Ton başına pirinç alım ücretleri ne kadar?
Ton başına pirinç alım ücretleri ne kadar?
Dünyada bir ilki gerçekleştirdiler!
Dünyada bir ilki gerçekleştirdiler!
10 soruda PCR tartışması
10 soruda PCR tartışması
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Heyecanla beklenen imza!
Heyecanla beklenen imza!
Yusufeli Barajı’nda gövde tamam!
Yusufeli Barajı'nda gövde tamam!
Ekonomide 3 yıllık yol haritası belirlendi
Ekonomide 3 yıllık yol haritası belirlendi
Petrolde yeni rekor
Petrolde yeni rekor
2022-24 Orta Vadeli Programı açıklandı
2022-24 Orta Vadeli Programı açıklandı
Afetlerde sigorta hasar tutarı 200 milyonu aştı
Afetlerde sigorta hasar tutarı 200 milyonu aştı
Özenle toplanıp dünyaya satılıyor
Özenle toplanıp dünyaya satılıyor
Daha Fazla Video Göster