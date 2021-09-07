Altın fiyatları hakkında milyonları heyecanlandıran son dakika açıklaması

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Yılın son çeyreğine doğru altın fiyatlarında hem ons tarafında hem de gram altında hareketlilik yaşandı. Yatırımcılar ise bu durum sonrasında "Altın düşecek mi yükselecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin A Para'ya açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına seslenerek önemli detaylar ve ipuçları verdi. Peki gram altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Elinde altın olanlar ne yapmalı? 24 ayar gram altın ve çeyrek altın bugün kaç lira? İşte tüm detaylar...