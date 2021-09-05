Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti! Fahiş fiyattan yolcu bileti satan firmalara denetim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, fahiş fiyattan yolcu bileti satışı yapan firmalara sıkı denetim uygularken yalnızca geçen ay 864 otobüs işletmesi ile 3 bin 612 otobüse denetim yapıldı. Bakan Karaismailoğlu, konuya ilişkin açıklamasında “'Uzak Denetim Sistemi'nin pilot çalışmaları tamamlandı. Sistem 1 Ocak 2022'den itibaren yaygınlaştırılacak” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün, yolcu taşımacılığında etkin kontrolleri sürdürdüğü ifade edildi.
"ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLİYOR"
Bu kapsamda ağustosta 864 otobüs işletmecisi ve 3 bin 612 otobüsün denetlendiği belirtilen açıklamada, "Denetimlerde, fahiş bilet fiyatlarının yanı sıra korsan taşımacılık yapılıp yapılmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve biletler de kontrol ediliyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başta olmak üzere vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor." bilgisi verildi.
TOPLAM 2 BİN 335 İŞLEM UYGULANDI
Açıklamada, şikayetlerin tek tek incelendiği, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve işletmelere yönelik denetimlerin de sıkı tutulduğu ifade edilerek, ağustosta 1709 uyarma, 626 idari para cezası olmak üzere toplam 2 bin 335 işlem uygulandığı kaydedildi.
YÖNETMELİK 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sahada edinilen tecrübeler, bugünün gelişen şartları ve dijitalleşme gibi nedenlerden dolayı Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği'nin yayımlandığını anımsattı.
DENETİMLER YAYGINLAŞACAK
Yönetmeliğin 1 Ocak 2022'de yürürlüğe gireceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Yeni mevzuatla denetimlerin yıllık planlar kapsamında belirlenmesi, performans hedeflerine göre düzenli yapılması, risk analiziyle denetimlerin etkinleştirilmesi, ceza tutanaklarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve tebliğ edilmesi, uzaktan algılama sistemleri ile denetimlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.
Bakanlıkça yürütülen "Denetimlerin Etkinleştirilmesi Projesi"ne de değinen Karaismailoğlu, geliştirilen mobil denetim uygulaması kullanılarak, denetleyici personelin tablet üzerinden denetim süreçlerinin yürütülmesini sağlayacağını bildirdi.
PİLOT ÇALIŞMA TAMAMLANDI
Karaismailoğlu, mobil uygulamanın tüm denetim alanlarında kullanılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:
"Kara yolu denetim istasyonlarından alınan veri ve görüntüler üzerinden yapılan 'Uzak Denetim Sistemi'nin pilot çalışmaları tamamlandı. Sistem 1 Ocak 2022'den itibaren yaygınlaştırılacak. Böylelikle, bölge müdürlüklerimizde kurulacak uzak denetim merkezlerinde eşya taşımacılığına ilişkin yetki belgesi kontrollerinin uzaktan yapılması planlanıyor."
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