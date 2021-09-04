Türkiye’den devasa uranyum keşfi

Türkiye yer altında ölü halde yatan doğal zenginliklerini çıkarmaya odaklandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) son yıllarda yaptığı keşifler, stratejik anlamda önemli nadir toprak elementleri, altın ve uranyumu gün yüzüne çıkardı.

2020 sonu itibarıyla yapılan 580 bin 866 metrelik sondajın ardından bulunan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'deki 22 bin tonluk rezerv oldu.

Milliyet'in aktardığına göre, MTA'nın son yıllarda yaptığı keşifler kapsamında büyük miktarda altın, uranyum, bakır, linyit ve titanyum yatakları tespit edildi. Bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkati çekti.

TÜRKİYE ARAMA ÇALIŞMALARINA GAZ VERDİ

Son 10 yılda uranyum arama çalışmaları hız kazandı. 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj çalışmasıyla, bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir rezerve sahip.

2020'de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. MTA son 30 yılda 301 ton keşfetti. Bu keşiflerin 292 tonu son 5 yılda yapıldı. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da. Manisa'yı Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.





