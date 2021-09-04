Dünya TUSAŞ’ı konuşacak! Boeing 737 MAX-8 için 400’den fazla parça üretecek

TUSAŞ, yarım asra yakın hava aracı yapısalları üretiminden edindiği deneyim ve bilgi birikimi ile Boeing'in yeni nesil hava platformu 737 Max-8 için Kısım 48 - "Tail Feather" yanı sıra 737, 767, 777 ve 787 uçaklarında kullanılacak olan 400 den fazla alt montaj bileşeninin üretimini ve teslimatını gerçekleştirecek.

Kısım 48 teslimatlarına 2023 yılında başlayacak olan TUSAŞ, diğer iş paketi olan detay parça ve alt montaj bileşenleri için de üretim ve teslimatlara 2024 yılında başlamayı hedefliyor.



Sözleşmelere ek olarak, Spirit AeroSystems ile 737, 747 ve 777 dahil olmak üzere çeşitli platformlar için devam eden 2125 detay parça alt montaj bileşeni üretimi ve teslimatı iş paketleri de 2028 yılına kadar kadar uzatıldı.

PROF. DR. TEMEL KOTİL: YÜKSEK KALİTELİ KRİTİK ÜRETİMLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Ülkemizde havacılık sektörü alanında yerli ve milli projeler üretmeye devam ederken, dünyanın önde gelen hava platformu üreticileri için de yüksek kaliteli kritik üretimler gerçekleştiriyoruz. Spirit AeroSystems ile Boeing B737 MAX-8 Kısım 48 - Kuyruk ve diğer çeşitli alt montaj iş paketlerini içeren anlaşmadan memnuniyet duyduk. İşbirliğinin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımı ve Spirit AeroSystems yetkililerini tebrik ediyorum" dedi.