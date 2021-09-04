Esnafa 80 milyon lira kredi desteği: KOSGEB tarafından sel afeti bölgelerine yönelik son dakika açıklaması
KOSGEB tarafından sel afetinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde esnafa yaklaşık 80 milyon lira kredi verileceği açıklandı. Ayrıca Kastamonu'da 5 bin 700 aileye 70 milyon liranın üzerinde destek yapıldığı da belirtildi.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı (KOSGEB) Hasan Basri Kurt, sel afetinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde esnafa yaklaşık 80 milyon lira kredi vereceklerini açıkladı.
FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ
Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine ve Zarbana Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin en ağır yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı (KOSGEB) Hasan Basri Kurt, selden zarar gören esnaflar için faizsiz kredi desteği sunacaklarını açıkladı.
"ESNAFIMIZA DA 250 BİN LİRAYA KADAR KREDİ İMKANI TANIYORUZ"
Kastamonu ve Sinop ağırlıklı yaşanan sel afetinde devletin hızlıca aksiyon aldığını belirten Kurt, devlet eliyle bölgede çalışmaların hızlıca başlatıldığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız bize gelmesin biz vatandaşımıza gelip yerinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bilindiği üzere 100 bin liraya kadar cirosu olan esnafımıza 100 bin lira sıfır faizsiz bir yıl ödemesiz toplamda 3 yıl ödemeli bir kredi paketimiz var.
Cirosu 100 bin liradan yüksek olan esnafımıza da 250 bin liraya kadar kredi imkanı tanıyoruz. Bu çerçevede toplamda burada 40 milyon lira civarında bir kredi hacmini oluşturmuş olacağız. Yine Sinop'ta da buna benzer bir rakam var. Bunu hızlı bir şekilde bankalar üzerinden vatandaşlarımız kullanabilecek. İşletme sermayesi olarak işlerine devam edebilmeleri için zarar ziyanlarını karşılamak üzere bunu kullandırmış olacağız" dedi.
ETKİLENMEYEN HİÇBİR ESNAF KALMADI
Sel afetinin yaşandığı ilk andan itibaren ilçede, kurtarma ve tahliye çalışmalarının yapıldığını, daha sonrasında ise temizlik ve kapanan yolların açılması için yoğun çaba sarf edildiğini söyleyen AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de, sel afetinin yaşandığı bölgelerde esnafların afetten ağır şekilde etkilendiğini belirterek, "Özellikle Bozkurt ilçemizde bu afetten etkilenmeyen neredeyse hiçbir esnafımız kalmadı. Dükkanlarımızın içerisinde hiçbir şey kalmamıştı. Doğramaları, camları hiçbir şeyi kalmamıştı. Hızlı bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız dükkanlarımızın doğramalarını, camlarını takmaya başladı ve devam ediyor. Kaba temizlik çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda. Yıkılacak binaların tespiti, yıkılması hem iş yerlerinin hem evlerin yerlerinin planlanması ve buna dönük çalışmalar, Abana ve Bozkurt sanayilerimizin yeniden yapımıyla ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
"70 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE NAKDİ YARDIM YAPILDI"
Kastamonu'da 5 bin 700 aileye 70 milyon liranın üzerinde nakdi yardım yapıldığına işaret eden Çelik, selin ardından zararın tespiti edilmesi için komisyonların kurulduğunu ifade ederek, "Bu zararlara karşılık devletimiz, hükümetimiz belli yardımlarda avansları yatırdı. Önümüzdeki günlerde de bu iş yerleriyle ilgili yardımlar tamamlanacak. Şu ana kadar sadece Kastamonu'muzda 5 bin 700 civarında hemşehrimize, aileye 70 milyon liranın üzerinde nakdi yardım yapıldı. Bu sadece nakdi yardım. Ayni yardım olarak da ülkemizin çeşitli yerlerinden 1200'ün üzerinde tır ilimize geldi. Bu ayni yardımlarda vatandaşlarımıza dağıtıldı. Ben tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Yardım gönderen, bizim bu zor günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Bu 70 milyon lira vatandaşlarımızın hesaplarına yattı. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar inşallah daha da artacak. Biz vatandaşlarımızın hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bayın Bakanlarımıza, hükümetimize tüm kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN GÜCÜNÜ BURADA İLİKLERİMİZE KADAR HİSSETTİK"
Afetin ilk gününden itibaren sel bölgesinde devletin gücünü hissettiklerini anlatan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, "Milletin ne demek olduğunu ve devletimizin gücünü burada hepimiz görmüş ve hissetmiş olduk. Yaralar en kısa sürede sarılacak, sarılıyor da zaten. Hayat normale dönmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.
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