Esnafa 80 milyon lira kredi desteği: KOSGEB tarafından sel afeti bölgelerine yönelik son dakika açıklaması

"70 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE NAKDİ YARDIM YAPILDI"



Kastamonu'da 5 bin 700 aileye 70 milyon liranın üzerinde nakdi yardım yapıldığına işaret eden Çelik, selin ardından zararın tespiti edilmesi için komisyonların kurulduğunu ifade ederek, "Bu zararlara karşılık devletimiz, hükümetimiz belli yardımlarda avansları yatırdı. Önümüzdeki günlerde de bu iş yerleriyle ilgili yardımlar tamamlanacak. Şu ana kadar sadece Kastamonu'muzda 5 bin 700 civarında hemşehrimize, aileye 70 milyon liranın üzerinde nakdi yardım yapıldı. Bu sadece nakdi yardım. Ayni yardım olarak da ülkemizin çeşitli yerlerinden 1200'ün üzerinde tır ilimize geldi. Bu ayni yardımlarda vatandaşlarımıza dağıtıldı. Ben tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Yardım gönderen, bizim bu zor günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Bu 70 milyon lira vatandaşlarımızın hesaplarına yattı. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar inşallah daha da artacak. Biz vatandaşlarımızın hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bayın Bakanlarımıza, hükümetimize tüm kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.