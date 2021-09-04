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Son dakika: THY'den iç hatlarda PCR testi hatırlatması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.09.2021
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Son dakika: THY’den iç hatlarda PCR testi hatırlatması

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

THY'nin sosyal medya hesabından, "İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 6 Eylül'den itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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