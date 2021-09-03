Son 17 yılın turizm karnesi belli oldu! 2021'in turizm geliri açıklandı
Türkiye pandemiye rağmen turizmde başarılı bir grafik sergiledi. Son 17 yıla ait yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin verileri açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021'in de turizm gelirini duyurdu.
Yıllara göre turizm gelirleri belli olurken, veriler yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Böylelikle 2021 yılının hesaplanan geliri 5 milyon 455 bin 841 dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başına düşen ortama turizm harcaması ise 818 dolar oldu. Son 17 yılda Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 580 milyon 209 bin 299 olduğu görüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, yıllara göre turizm gelirleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının hesaplanan turizm gelirinin 5 milyon 455 bin 841 dolar olduğu gözlendi.
2004 yılı verileri incelendiğinde bu rakamın 17 milyon 76 bin 607 dolar olduğu gözlenirken, 2010 yılında 24 milyon 930 bin 997 dolar, 2015 yılında ise 31 milyon 464 bin 777 dolar olduğu kaydedildi. 2004 yılı ile 2021 yılı arasında en yüksek turizm gelirinin görüldüğü yıl da 34 milyon 305 bin 903 dolar ile 2014 yılı olduğu kaydedildi.
Yine aynı zaman dilimi içerisinde en düşük turizm geliri geçen yıl olurken, 12 milyon 59 bin 320 dolar olduğu saptandı. Son 17 yılın geneli incelendiğinde, 580 milyon 209 bin 299 ziyaretçinin ülkemize giriş yaptığı görüldü. Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin gelirlerinde de büyük düşüş yaşandığı gözlerden kaçmadı.
Turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini incelendi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 114 bin 235 haber yansıdığı tespit edildi.
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