Son 17 yılın turizm karnesi belli oldu! 2021’in turizm geliri açıklandı

2004 yılı verileri incelendiğinde bu rakamın 17 milyon 76 bin 607 dolar olduğu gözlenirken, 2010 yılında 24 milyon 930 bin 997 dolar, 2015 yılında ise 31 milyon 464 bin 777 dolar olduğu kaydedildi. 2004 yılı ile 2021 yılı arasında en yüksek turizm gelirinin görüldüğü yıl da 34 milyon 305 bin 903 dolar ile 2014 yılı olduğu kaydedildi.