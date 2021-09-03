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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'cari açık' açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan ’cari açık’ açıklaması

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İzmir Ticaret Odası Özel Meclis Toplantısı"nda yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muş, "Eximbank'ı yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bu bizim gündemimizde." diye konuştu.

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