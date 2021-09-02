Son dakika | Altın ne kadar? Gram altın - çeyrek altın -Cumhuriyet altını (2 Eylül 2021 altın fiyatları)
Son dakika ekonomi haberi... Altın piyasalarında inişli çıkışlı grafik sürüyor. Vatandaşlar altın rakamlarını internet üzerinden araştırıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
SON DAKİKA: Serbest piyasada altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altınında son durum ne? İşte 2 Eylül 2021'e ait altın rakamları...
İstanbul Kapalıçarşı'da 481 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 481,20 liradan,
3 bin 170 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 191 liradan,
439 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443 liradan,
3 bin 97 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 117 liradan,
1.549 liradan alınan Yarım Ziynet bin 559 liradan ve
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