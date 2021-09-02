02 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Altın ne kadar? Gram altın - çeyrek altın -Cumhuriyet altını (2 Eylül 2021 altın fiyatları)

Son dakika | Altın ne kadar? Gram altın - çeyrek altın -Cumhuriyet altını (2 Eylül 2021 altın fiyatları)

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
ABONE OL
Son dakika | Altın ne kadar? Gram altın - çeyrek altın -Cumhuriyet altını 2 Eylül 2021 altın fiyatları

Son dakika ekonomi haberi... Altın piyasalarında inişli çıkışlı grafik sürüyor. Vatandaşlar altın rakamlarını internet üzerinden araştırıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

SON DAKİKA: Serbest piyasada altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altınında son durum ne? İşte 2 Eylül 2021'e ait altın rakamları...

İstanbul Kapalıçarşı'da 481 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 481,20 liradan,

3 bin 170 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 191 liradan,

439 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 443 liradan,

3 bin 97 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 117 liradan,

1.549 liradan alınan Yarım Ziynet bin 559 liradan ve

774 liradan alınan Çeyrek Ziynet 779 liradan satıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA