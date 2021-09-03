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Maaşlarda ek gösterge artışı: Emekliye 1000 TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Maaşlarda ek gösterge artışı: Emekliye 1000 TL

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ek gösterge artışıyla ilgili flaş gelişmeler var. 3600 ek gösterge sadece memurlar için değil, 2.4 milyon memur emeklisi için de bekleniyor. Yapılacak düzenleme, emekli aylıklarına bin lira seviyesinde yansıyacak. İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge heyecanı yaşıyor.

2022'de hayata geçirilmesi beklenen düzenleme, memurların maaş ve ikramiyelerinin yanı sıra emekli aylıklarına da yansıyacak.

Gösterge artışı sadece memurlar için değil, 2.4 milyon memur emeklisi için de bekleniyor.

Yapılacak düzenleme emekli aylıklarında bin lira seviyesinde artış sağlayacak.

NASIL YANSIYACAK?
Ek göstergelerin yükseltilmesi daha önce öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubu için gündeme gelmişti.

Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmenler ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatipler 3000 ek göstergeye tabi. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı 943 lira artacak.

Hemşireler ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığı ise bin 63 lira artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.

'3600 MESELESİ ÇÖZÜME KAVUŞACAK'
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda memurlarla toplu sözleşme yaptıklarına değinerek, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Çalışma programını hazırlıyoruz" dedi.

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