Maaşlarda ek gösterge artışı: Emekliye 1000 TL

'3600 MESELESİ ÇÖZÜME KAVUŞACAK'

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda memurlarla toplu sözleşme yaptıklarına değinerek, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Çalışma programını hazırlıyoruz" dedi.

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