7 metro hattı için tarih belli oldu! İstanbul'un en hızlı metroları olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 19 yıldır imza attığı projelere değinen Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Marmaray ve yüksek hızlı tren gibi projelerin Türkiye'yi "orta koridorun hakimi" yaptığını ve yeni ipek demir yolunu tercih edilen bir ticari rota haline getirdiklerini söyledi.

Bakanlık tarafından yapımı tamamlanarak işletmeye açılan şehir içi toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcunun taşındığını aktaran Karaismailoğlu, ülke genelinde yapımı devam eden 11 raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 147 kilometre olduğunu bildirdi.