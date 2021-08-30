Erken emekliliğin yollarını arayanlar dikkat! 10 ayrı formül var
Erken emeklilik için hesap yapanları yakından ilgilendiren haber... Emeklilik için prim günü eksik olanların ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenlerin yardımına borçlanma imkanı yetişiyor. Tam 10 ayrı borçlanma imkanı bulunuyor. İşte tüm detaylar...
Eksik prim gün sayısını tamamlama, borçlanma seçenekleri, vergi indirimi başta olmak üzere erken emeklilik formülüne ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:
Borçlanılacak süreler nelerdir?
Doğum, askerlik, sigortalı olmadan doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen normal doktora ya da uzmanlık öğrenimi, 1 yıllık avukatlık stajı, yurt dışı eğitim, hekimlerin fahri asistanlık dönemi, uzman ve usta öğreticilikte geçen yıllar, kısmi süreli iş sözleşmeli sigortalıların çalıştıkları aylara ait eksik süreler (25 Şubat 2011'den sonra) borçlanılabilir.
Polis, komiser yardımcısı, subay, astsubayların sivil öğrenim dönemi, kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı da borçlanılabilir.
Grev ve lokavtta geçen süreleri de kapsıyor mu?
Grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabilir. Seçim yasaları kapsamında görevinden istifa edenler, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanabilir. Herhangi bir suçtan tutuklanan, gözaltına alınıp da beraat edenler bu sürelere yönelik prim ödeyebilir.
Borçlanmadan vazgeçilmesi halinde borçlanılan tutar iade alınabilir mi?
Aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilir.
Bu yıl borçlanma için ödenmesi gereken prim tutarı ne kadar?
Borçlanma primi günlük asgari ücretin yüzde 32'si ile bunun 7.5 katı arasında yatırılabiliyor. Bu yıl için günlük asgari prim tutarı 38 ile 286 lira arasında değişiyor.
Sürenin tamamını borçlanmak gerekiyor mu?
Borçlanma eksik prim gününü tamamlamak, sigorta başlangıcını öne çekmek amacıyla yapılır. İhtiyaç kadar borçlanılabilir. 1 günlük borçlanmayla emeklilik yaşını öne çekilebiliyorsa sadece 1 gün borçlanmak yeterli.
Borçlanma için ödenen primler gelir vergisi matrahından indirilir mi?
Borçlanmalarda ödenen primler, ücret geliri elde eden memur, işçi ve serbest meslek kazancı elde edenlerin vergi matrahından indirilebilir.
Vergi indiriminde bir zaman aşımı söz konusu mu?
Borçlanmada vergi indiriminden yararlanmayanlar vergi düzeltme talebinde bulunabilir. Geriye dönük 5 yıllık indirim hakkından yararlanılabilir.
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