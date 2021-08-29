Yabancılardan Türkiye'ye büyük ilgi! Artış yüzde 50
Batı’nın tedarik üssü konumuna yükselen Türkiye’de düzenlenen fuarlar yabancı akınına uğruyor. Amerika ve Afrika’dan bile yoğun katılım aldıklarını söyleyen Ceyda Erem, "Fuarlarımız coştukça coşuyor" dedi.
Pandemide gösterdiği performansla Batı'nın tedarik üssü konumuna yükselen Türkiye'nin ihracatı rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, rotasını Uzakdoğu'dan Türkiye'ye çeviren yabancı alım grupları ülkemizde düzenlenen fuarlara akın ediyor.
Bu yıl düzenledikleri ayakkabı ve mobilya fuarında yüksek yabancı ilgisi karşısında şaşkına döndüklerini söyleyen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Şu anda fuarlarımız coştukça coşuyor. Yabancılar akın akın fuarlara geliyor. Bu sene ilk defa Amerika'dan ciddi alıcılar geldi, Afrika'dan bile yoğun katılımcı var" diye konuştu.
TEDARİK ÜSSÜ OLDUK
Pandemi döneminde Avrupa'da en çok fuar yapan şirket olduklarını ifade eden Ceyda Erem, "2020'de 20, bu yıl ise iki fuar yaptık. Bu yıl kısıtlamalardan dolayı bütün fuarlar ikinci yarıya ertelendi. Bundan sonra da 15-20 fuarımız var. Ciddi bir yoğunluk söz konusu olacak.
Çünkü firmalarımız vitrine çıkmak istiyor. Yurtdışından da hem de alıcı olarak, hem de satıcı ciddi katılım söz konusu" diye konuştu. Bundan sonra düzenlenecek fuarlara da yabancılardan büyük ilgi olduğunu ifade eden Erem, şunları kaydetti: "Önümüzdeki haftalarda ev tekstili fuarı var. Ona da Amerika'dan çok büyük bir ilgi söz konusu. Gıda fuarı ise tam manasıyla coştu, dünyanın her yerinden alıcılar geliyor.
Çünkü Çin'den yapamadıkları tedariki bizden yapıyorlar. Özellikle pandemi sebebiyle Uzakdoğu ve Çin'den yapılan ihracatta yaşanan kısıtlamalar bizim firmalarımıza çok yaradı. Türkiye tedarik üssü oldu. Bu artık kesin... Bu ilgide hükümetin firmalara verdiği desteğin büyük rolü oldu. Cumhurbaşkanımız vizyonuyla süreci çok iyi yönetti ve ülkemizi öne çıkardı. Dünyada navlun maliyetleri çok yükselince Avrupalı firmalar yüzünü Türkiye'ye döndü. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Rüzgârı arkamıza aldık."
YABANCIDA YÜZDE 50 ARTIŞ
Ağustosta yaptıkları mobilya fuarında çok iyi sonuçlar elde edildiğini ifade eden Ceyda Erem, "Herkes tatil ayı ve pandemi etkisinden dolayı umutsuzdu. Ancak beklenenin aksine çok büyük ilgi gördü" dedi. Birçok ülkeden ciddi bir katılımcı ağırladıkları bilgisini veren Erem, şunları kaydetti: "Amerika, İsrail, Almanya ve Irak gibi ülkeler mal almak için ciddi katılım gösterdi.
En yüksek katılım İsrail'dendi. Tanıtım anlamında Afrika'nın üzerine çok gitmememize rağmen yüksek katılım ve yüksek alımlar yaptılar. İtalyanlar ise devlet desteği ile ayakkabı fuarımıza katılarak stant açtılar. Ülkemizde stant açarak malını satanların oranı bu yıl yüzde 50 artış gösterdi. Bu gerçekten önemli bir artış."
FUAR YAPMAMIZA ENGEL BİR DURUM YOK
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) 8 fuar salonundan 6'sını daha önce mahkeme kararıyla kiracı firma CNR'dan geri alması, kalan son 2 fuar salonunun da tahliye sürecinin devam ettiğini açıklamasını değerlendiren Ceyda Erem, şunları söyledi: "Öncelikle davalarla ilgili yargı süreci devam ediyor.
Biz dışarıdan kiralayabildiğimiz ölçüde fuarları yapmaya devam edeceğiz. Ortada fuar yapmamıza engel bir durum yok." Uluslararası fuarların başarısının ardında özel sektör devlet ortaklığının yattığını söyleyen Erem, bizde de aynı yöntemin hayata geçirilmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi.
YURTDIŞINDAN ÇAĞIRIYORLAR
Fuarlara gösterilen yoğun ilgi nedeniyle istihdamlarının 650'ye kadar çıktığını söyleyen Erem, "Bütün dünyada pandemi sebebiyle fuarcılık çok yavaşladığı için bize yurtdışından ciddi davetler geliyor. 'Gelin burada fuar düzenleyin' diyorlar. Özellikle Avrupa ülkelerinden ve Ortadoğu'dan ciddi davetler alıyoruz. Düşünüyoruz elbette" dedi.
İNGİLİZLERLE ORTAK PROJE
İngilizlerle bir proje ile ilgili teknolojik işbirliği yaptıklarını söyleyen Erem, projenin 1 Kasım'dan itibaren faaliyete geçeceğini söyledi. Erem, şunları kaydetti:
"Bunu Türkiye'den çıkacak bir unicorn olarak düşünebiliriz. Kurduğumuz sistem sayesinde herhangi bir ürünü almak isteyen bir kişi, sisteme girecek ve tüm üreticileri bir arada görecek. Ürün bilgilerine teferruatlı bir şekilde ürün bilgilerini görecek. Bir anlamda sanal fuar olacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Exxen Şampiyonlar ligi fiyatı ne kadar? Exxen üyelik paketi kaç TL? İşte fiyat listesi...
- DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? DSİ işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İŞKUR ile başvurular...
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?