Yabancılardan Türkiye’ye büyük ilgi! Artış yüzde 50

YABANCIDA YÜZDE 50 ARTIŞ

Ağustosta yaptıkları mobilya fuarında çok iyi sonuçlar elde edildiğini ifade eden Ceyda Erem, "Herkes tatil ayı ve pandemi etkisinden dolayı umutsuzdu. Ancak beklenenin aksine çok büyük ilgi gördü" dedi. Birçok ülkeden ciddi bir katılımcı ağırladıkları bilgisini veren Erem, şunları kaydetti: "Amerika, İsrail, Almanya ve Irak gibi ülkeler mal almak için ciddi katılım gösterdi.

En yüksek katılım İsrail'dendi. Tanıtım anlamında Afrika'nın üzerine çok gitmememize rağmen yüksek katılım ve yüksek alımlar yaptılar. İtalyanlar ise devlet desteği ile ayakkabı fuarımıza katılarak stant açtılar. Ülkemizde stant açarak malını satanların oranı bu yıl yüzde 50 artış gösterdi. Bu gerçekten önemli bir artış."