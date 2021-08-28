THY'de bebek heyecanı! Afganistan vatandaşı 10 bin metrede doğum yaptı
Türk Hava Yolları Afganistan'daki tahliyelerine devam ediyor. Dubai-Birmingham uçuşunda bulunan Afganistan vatandaşı Soman Noori doğum yaptı. THY kabin ekibinin gayretiyle gerçekleşen doğumda dünyaya gelen bebeğe Havva ismi koyuldu.
Türk Hava Yolları'nın Dubai-Birmingham tahliye uçuşuyla seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, 10 bin metrede doğum yaptı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ülkelerinde oluşan güvensiz ortam ve hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle Afgan vatandaşları farklı ülkelerde yeni bir gelecek için umut yolculuklarına çıkıyor.
"TK3281" sefer sayılı tahliye uçuşu ile Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine seyahat eden 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Noori, 10 bin metrede doğum yaparak, gökyüzünde yeni bir yaşamı kucağına aldı.
THY kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
DOĞUMU KABİN EKİPLERİ YAPTIRDI
Hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı.
Doktorun bulunmaması nedeniyle kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat (30) ve anne Soman Noori 3. çocukları olduğu öğrenilen bebeğin ismini "Havva" koydu.
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