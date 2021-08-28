THY’de bebek heyecanı! Afganistan vatandaşı 10 bin metrede doğum yaptı

Türk Hava Yolları'nın Dubai-Birmingham tahliye uçuşuyla seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, 10 bin metrede doğum yaptı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ülkelerinde oluşan güvensiz ortam ve hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle Afgan vatandaşları farklı ülkelerde yeni bir gelecek için umut yolculuklarına çıkıyor.