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THY'de bebek heyecanı! Afganistan vatandaşı 10 bin metrede doğum yaptı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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THY’de bebek heyecanı! Afganistan vatandaşı 10 bin metrede doğum yaptı

Türk Hava Yolları Afganistan'daki tahliyelerine devam ediyor. Dubai-Birmingham uçuşunda bulunan Afganistan vatandaşı Soman Noori doğum yaptı. THY kabin ekibinin gayretiyle gerçekleşen doğumda dünyaya gelen bebeğe Havva ismi koyuldu.

Türk Hava Yolları'nın Dubai-Birmingham tahliye uçuşuyla seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, 10 bin metrede doğum yaptı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ülkelerinde oluşan güvensiz ortam ve hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle Afgan vatandaşları farklı ülkelerde yeni bir gelecek için umut yolculuklarına çıkıyor.

"TK3281" sefer sayılı tahliye uçuşu ile Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine seyahat eden 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Noori, 10 bin metrede doğum yaparak, gökyüzünde yeni bir yaşamı kucağına aldı.

THY kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum, Türkiye saati ile saat 04.00 civarında Kuveyt hava sahasında tamamlandı.

DOĞUMU KABİN EKİPLERİ YAPTIRDI

Hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı.

Doktorun bulunmaması nedeniyle kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat (30) ve anne Soman Noori 3. çocukları olduğu öğrenilen bebeğin ismini "Havva" koydu.

Kuveyt'e tedbir amacıyla inen uçak, gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle beraber Birmingham'a hareket etti. Sefer, güvenli şekilde sona erdi.

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