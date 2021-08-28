65 yaşını bitirene aylık bağlanır mı? 828 TL imkanı...

TOPLU PRİM İADESİ VAR



Yaşlılık toptan ödemesi nedir?

Sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanamaması durumunda prim ödemesinin toplu olarak iadesi anlamına geliyor. Bu işlem sigortalının talebi üzerine gerçekleşiyor. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor.