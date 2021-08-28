Anneye yarım mesai tam maaş müjdesi! Anneler ne kadar para alacak?

Bakıcı, gündelikçi çalıştıranlar böylece her ay 75 lira daha az prim ödeyecek. Bu yıl 9.3 milyon işçi için yaklaşık 6.3 milyar lira asgari ücret desteği verilmesi öngörülüyor.

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