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Anneye yarım mesai tam maaş müjdesi! Anneler ne kadar para alacak?

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Anneye yarım mesai tam maaş müjdesi! Anneler ne kadar para alacak?

Devlet annelerin yanında olmaya devam ediyor. Anneler doğum sonrası yarı zamanlı çalışabiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirene işveren yarım maaş, İŞKUR da 3 bin 550 lira ödüyor. Asgari ücretlinin 2 aylık kazancı 6 bin 376 lira oluyor. Anneler ne kadar para alacak?

Anneler doğum sonrası yarı zamanlı çalışabiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirene işveren yarım maaş, İŞKUR da 3 bin 550 lira ödüyor. Asgari ücretlinin 2 aylık kazancı 6 bin 376 lira oluyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

SSK'lı anneler doğum izni sonrası ilk çocukta 60, ikincide 120, üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.

Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken; İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor.

İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor.

Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor.

Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne, devletten 3 bin 550 lira 34 kuruş alıyor.

Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de 2 ayda vereceği tutar 2 bin 825 lira 90 kuruş.

Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli annenin eline 6 bin 376 lira geçiyor.

BAKICIYA DA ASGARI ÜCRET DESTEĞİ

SGK, bu yıl sağlanacak asgari ücret desteğinin ayrıntılarını belirledi. Genelgeye göre; işçi başına aylık 75 lira tutarındaki asgari ücret desteği Ocak ayından geçerli olarak uygulanacak.

Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işletmelere verilen destek durdurulacak, önceki aylara ait destek ödemeleri ise geri alınacak. Asgari ücret desteğinden gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar da yararlanacak.

Bakıcı, gündelikçi çalıştıranlar böylece her ay 75 lira daha az prim ödeyecek. Bu yıl 9.3 milyon işçi için yaklaşık 6.3 milyar lira asgari ücret desteği verilmesi öngörülüyor.

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