Son dakika: TÜİK Ağustos ayı verisini açıkladı! Ekonomiye güven artıyor
Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi 100,8 puana yükseldi. Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 39 ayın en yüksek değerine ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi 100,8 puana yükseldi.
Ekonomik güven endeksi 100,8 oldu
Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 100,1 iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %0,1 oranında artarak 112,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 116,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,6 oranında azalarak 78,2 değerini aldı.
AÇIKLAMALAR
Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.
Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.
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