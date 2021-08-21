SGK yurt dışında hangi tedavileri karşılıyor? Merak edilen sorular yanıt buldu
Son dakika haberine göre: Tedavi yurt içinde mümkün olmayan bazı hastalıklarda devlet vatandaşı yalnız bırakmıyor. Yurt dışı tedavide Avusturya, Almanya, Amerika, İsviçre başı çekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışında hangi tedavileri karşılıyor?
Yurt dışında yapılan tedavilerde herhangi bir katılım payı alınmıyor. Tedavi alınacak sağlık kuruluşunun hizmet bedelinin belirli bir oranını talep etmesi durumunda Kurum konsolosluklar aracılığıyla ödeme yapıyor. Hastanın refakatçisinin gidiş, dönüş yol giderleri de karşılanıyor. Tıbbi nedenlerle yurt dışında tedavinin uzaması halinde, tıbbi gerekçeler konsolosluklar acılığıyla kuruma gönderiliyor. Acilen yurt dışında kemik iliğinden kök hücre nakli olması gereken hastanın masraflarını da devlet ödüyor.
Yurt dışı tedavi imkânlarına ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:
1-Yurt dışına gitme süreci nasıl işliyor, kimler yararlanabiliyor?
Yurt dışında üç grup tedavi görebiliyor. Birincisi Sağlık Bakanlığı'nın görüşüne göre yurt içinde tedavisi yapılamayanlar. İkincisi, işvereni tarafından iş için gönderilen işçiler, kamuda çalışanlar görevde bulundukları ülkede hastalananların tedavi giderleri, 6 aydan kısa süreli gönderildiyseler acil durum masrafları ödeniyor. Üçüncü grupta da yurt dışına 6 aydan uzun süreyle sürekli gönderilenler faydalanabilir. Sürekli görevlerde kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin durumuna acil olup olmadığına bakılmadan tedavi imkânı sunuluyor.
2-Yurt dışında yapılan tedavi için katılım payı alınıyor mu?
Sigortalı herhangi bir katılım payı ödemiyor. Yurt dışındaki hastanenin hizmet bedelinin bir kısmını önceden istemiş olması durumunda da konsolosluklar aracılığıyla ödeme yapılabiliyor. SGK ile sözleşmesi olmayan bir hastanede tedavi görülmesi durumunda sözleşmeli hastanede ödenecek tutar dikkat alınıyor.
3-Yurt dışında kendi imkânları ile tedavi olanın masrafları karşılanır mı?
Yurt dışı tedailerde yurtiçinde tedavinin yapılamadığının belgelenmesi zorunluluğu bulunuyor. Bunun için gerekli sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi ve bunun Ankara Şehir Hastanesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden herhangi biri tarafından teyit edilmesi, Sağlık Bakanlığı'nca onaylanması gerekiyor.
4-Hastanın refakatçisinin giderleri karşılanıyor mu?
Hastayla beraber refakatçisine hem yol giderleri verilir hem de yurt dışında geçen süreleri kadar ayrıca harcırah ödenir. Yurt dışına sevk ile gönderilen hasta ile raporda öngörülmesi halinde bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçisinin (18 yaşını doldurmamış kişiler için refakatçi öngörülme şartı aranmaz) yol gideri, ulaşım aracına ilişkin fatura, bilet tutarı kurumca karşılanır.
5-Ambulans uçakla nakilde masraflar karşılanıyor mu?
Yurt dışı tetkik, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporunda hastanın yurt dışına gidişte tarifeli hava taşıtı dışındaki ambulans uçak, özel uçakla gönderilmesi durumunda fatura, belge karşılığı ödeme yapılır. Dönüşte benzeri bir durum söz konusu olursa taşıt bedeline ilişkin fatura tutarı üzerinden ödeme yapılır. Ölüm durumunda da nakil ve refakatçinin dönüş giderlerini devlet karşılar.
6- Yurt dışı sağlık hizmeti bedeli hastaya mı hastaneye mi ödeniyor?
Yurt dışında tedavi edilecek kişi, öncelikle var ise yurt dışında SGK ile sözleşme yapmış yabancı ülke hastanesine sevk edilir, bu durumda giderlerin tümü karşılanır. Yurt dışında sözleşmeli hastane olmaması durumunda sevk edilen hastanede giderin tamamı yine ödenir. Ancak yurt dışında sözleşmeli hastane olduğu halde kişinin bu hastaneye gitmemesi durumunda, sözleşmeli yere ödenebilecek tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır, arada fark oluşması halinde fark kişi tarafından karşılanır.
7-Acil müdahale gereken durumlarda süreç nasıl işliyor?
Acil müdahaleyi gerektiren durumlarda sevke gerek olmadan yurt dışında tedavi yaptırılabilir. Acil müdahale ve sevke konu hastalığın komplikasyonuna bağlı olarak gelişen durumlar haricindeki tedavi giderleri ödenmez. Yurt içinde yapılamayan tetkik, tahlillerin, numunenin gönderilmesi suretiyle yurt dışı sağlık hizmeti sunucularında yaptırılabilmesi de SUT ile mümkün bulunuyor.
8-Yurt dışında geçici görevli bulunduğu sırada hastamız beyin kanaması geçirmiştir. Acilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi gerekmektedir. Ambulans gideri ödenir mi?
Yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilen kişiler için yol gideri ödenmiyor. Bu konudaki talebin ilgilinin çalıştığı kuruma yapılması gerekiyor.
9-Acilen yurt dışında kemik iliğinden kök hücre nakli olması gereken hastanın masrafları Kurumca karşılanır mı?
Tedavinin yurt içinde yapılamadığına dair usulüne uygun yurtdışı tedavi için gerekli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nca onayının ardından yurt dışı tedavi giderleri karşılanıyor. Rapor ve Kurum onayı olmadan tedavi giderleri karşılanmıyor.
10-Yurt dışına turistik amaçlı kamu çalışanlarının hastalanmaları ikili sosyal güvenlik sözleşme hükümlerinden yararlanma imkânları var mı?
Turistik amaçlı yurtdışı seyahatlerde kişilerin hastalanmaları halinde kendileri tarafından karşılanan tedavi giderleri ödenmiyor. Bu durumda İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinin genel sağlık sigortası hükümlerinden kamu çalışanları yararlanamıyor. Ancak ikili sosyal güvenlik sözleşmelerden sadece Almanya için 26 Kasım 2012'den sonra ilgililerin başvuruları halinde söz konusu genelge hükümlerine uymak koşulu ile sağlık giderleri ödeniyor.
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