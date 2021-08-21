SGK yurt dışında hangi tedavileri karşılıyor? Merak edilen sorular yanıt buldu

3-Yurt dışında kendi imkânları ile tedavi olanın masrafları karşılanır mı?



Yurt dışı tedailerde yurtiçinde tedavinin yapılamadığının belgelenmesi zorunluluğu bulunuyor. Bunun için gerekli sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi ve bunun Ankara Şehir Hastanesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden herhangi biri tarafından teyit edilmesi, Sağlık Bakanlığı'nca onaylanması gerekiyor.