KDV Genel Uygulama Tebliği uygulamaya alındı! Maliyenin kara listesinden nasıl çıkılır?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan KDV Genel Uygulama Tebliği uygulamaya alındı. Yapılandırma Yasası çerçevesinde KDV artırımı yapanların özel esaslar listesindeki durumu tekrar düzenlendi. Özel esaslar listesi; Maliye'nin vergi güvenliği, indirim ile geri ödenecek KDV tutarlarının gerçek olup olmadığı, hayali işlemleri belirlenmesinde izleme yolu amacıyla düzenlenen bir liste.
Yapılandırma çerçevesinde KDV artırımı yapan mükellefler, beyanname vermediği, adresinde olmadığı, defter ve belge ibraz etmediği, yanıltıcı, sahte belge kullandığı için bulundukları "özel esaslar listesinden" çıkacak. Haklarında KDV yönünden ihtiyacı haciz uygulanan mükellefler de faydalanabilecek. Bu çerçevede son 5 takvim senesinde çalışma yürüten dönemlerin tamamıyla ilgili olarak KDV artırımı yapanlar, artırım tutarlarının hepsini ödedikleri tarihten itibaren bu listeden silinecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan KDV Genel Uygulama Tebliği uygulamaya kondu. Yapılandırma Yasası çerçevesinde KDV artırımında bulunanların özel esaslar listesindeki durumu tekrar düzenlendi. Özel esaslar listesi; Maliye'nin vergi güvenliği, indirim ve iade edilecek KDV tutarlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, hayali işlemleri belirlenmesinde takip yöntemi için hazırlanan bir liste.
Taksit uygulamasından faydalananların hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın yüzde 10'u kadar banka teminat mektubu, devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeden genel esaslara dönüşleri sağlanacak.
TAKSİTLER AKSATILIRSA NE OLACAK?
Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin söz konusu kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelecek ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecek.
Daha önceki yapılandırma kapsamında 2016 ve 2017 yılları için artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacak. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için belirlenen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacak.
Bu listede olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamında değerlendirilmeyecek.
KDV Kanunu kapsamında, Maliye'ye; mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterleri esas alarak mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade yöntemleri tespit etme, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirleme yetkisi veriyor.
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