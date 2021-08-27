Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Bakan Dönmez açıkladı: Bozkurt'a doğal gaz için ilk adımı attık
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in direktifleri doğrultusunda Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğalgaz verilmesi ile ilgili çalışmalara başlandığı belirtildi.
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bozkurt'ta sözünü verdiği doğal gaz için ilk adımı attık" dedi.
Kastamonu Bozkurt'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı alt yapı yatırımlarının ele alındığı koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda doğalgaz arzının bölgede yapılacak TOKİ konutlarının tesliminden önce olması konusunda görüş birliği sağlandığı ifade edildi.
Bu kapsamda KARGAZ, şehir içi imalat çalışmalarında tüm alt yapı kurumlarının koordinasyon halinde hareket ederek çalışmalarını yürütecek.
Toplantı sonrası Bakan Dönmez ve KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman selden etkilenen Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmaları sahada inceledi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
- 1,2,3. ve 6,7,8. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar hangi tarihte açılıyor?
- PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?