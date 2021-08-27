Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Bakan Dönmez açıkladı: Bozkurt’a doğal gaz için ilk adımı attık

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bozkurt'ta sözünü verdiği doğalgaz için ilk adımı attık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve KARGAZ'ın yetkilileriyle toplantı yapıp, sahada incelemelerde bulunduk" dedi.

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