Kredi kartı kullananlar dikkat! Tamamen değişiyor

"SANAL KARTI TERCİH EDİNİZ"

Av. Karcıoğlu kredi kartı dolandırıcılığına maruz kalmamak için de "Kart bilgileri kişiye özeldir ve bu bilgilerin gizliliğini (kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu/CVV2 kodu) koruyunuz. Güvensiz ortamlarda kullanmayınız, üçüncü kişilerle paylaşmayınız. Kart ve kart ile birlikte kullanılan; kartın kendisi, şifre ve mesaj gelen cihazlar, şifre üreten cihazlar gibi unsurları koruyunuz. Bankanıza vermiş olduğunuz iletişim bilgilerinizin (e-posta adresi, adres, telefon numarası, vb.) gizliliğini korumaya özen gösteriniz. Kartlı dolandırıcılıklarla ilgili kullanılan ürünlerin güvenliği hakkında bilgi sahibi olmanız son derece önemlidir. Banka internet sitelerinde güvenlik hakkındaki sayfalar titizlikle takip edilebilir. Kartınızla yaptığınız işlemlerde ödeme bilgilerini kontrol ediniz. Kredi kartı ile sanal ortamlarda yapılan alışverişlerde sanal kartı tercih ediniz. Bankaya verdiğiniz bildirim adreslerinizin değişmesi durumunda bankanızı bilgilendiriniz ve değişiklikleri bildiriniz. Banka hesap durumunun ve faturaların her zaman yeni adrese gönderildiğinden emin olunuz. Adres değişikliğinin bildirilmemesi durumunda eski adrese gönderilen hesap özeti/durumu ve fatura bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçme olasılığı olduğunu unutmayınız. Güven vermeyen ve itibarı olmayan internet siteleri üzerinden alışveriş, telefonla veya mektupla sipariş alan firmalar ile kart ve kimlik bilgilerini paylaşmayınız. Sanal alışveriş yapılan sitelerde 3D güvenlik özelliği olan siteleri tercih ediniz. Adınıza bir başkası tarafından yapılan harcamalardan haberdar olmanız için hesap kesim ekstrelerini kontrol ediniz ve güncel dönem borçlarınızı düzenli takip ediniz. Şüpheli durumlarda ivedi olarak bankanızla iletişime geçip olay hakkında bankanıza bilgi veriniz" şeklinde açıklamalarda bulundu.