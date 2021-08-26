Eş ve çocuk yardımında artış! Yüzde 100 artış
Toplu sözleşme zammı ile memur ve emekliye ödenen sosyal yardımlar da artıyor. Eşi çalışmayan memura 429 TL aile yardımı yapılacak. Çocuk başına ödenek % 5 yükselecek. İşte memur ve emekli zamlarıyla ilgili flaş detaylar...
Yaklaşık 6.4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşmeyle yardım kalemlerine de zam yapıldı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen, 408.67 TL'lik aile yardımı 429 TL'ye çıkıyor. Her çocuk için ödenen ödeme de ocakta yüzde 5 artacak. Çocuk yardımı ödeneği (0-6) yaş için 94, 6 yaş üstü için 47 TL oldu. Doğum yardımı ödeneği birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL olarak uygulanmaya devam edecek.
MAAŞ KATSAYISI ARTACAK
Memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 maaş zammını içeren 6. Dönem Toplu Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre memur ve emeklileri gelecek yıl maaşlarını yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zamlı alacak. Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personelin statülerinin belirlenmesine ilişkin başlıklar da sözleşmede yer aldı.
EMEKLİLER İÇİN EN DÜŞÜK 1703 TL
Toplu sözleşmenin imzalanmasıyla birçok ödeme netleşirken, enflasyon farkı nedeniyle maaş katsayısı artabilecek. Buna göre emekli olacaklara 2022 yılında ödenecek tazminat tutarı da artacak. 4B ücret tavanı 9 bin 212 lira, en yüksek devlet memuru aylığı da 1793 lira oldu.
Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı ödeneği, ocak ayı itibarıyla toplu sözleşmede yer alan, ilk 6 ay için yüzde 5 olarak belirlenen oranda artacak. Buna göre, temmuz itibarıyla 408.67 TL olan aile yardımı ödeneği 429 TL'ye çıkacak. Bu yıl temmuz ayı itibarıyla her bir çocuk için 44.94 TL olarak hesaplanan çocuk yardımı da gelecek yıl 47.19 TL'ye çıkacak.
ENGELLİ ÇOCUK İÇİN % 50 FAZLA
Yasaya göre, 0-6 yaş grubunda yer alan çocukların ödeneği bir kat artırımlı ödeniyor. Buna göre, Temmuz 2021 itibarıyla 0-6 yaş grubunda 89.89 TL olan tutar ocakta 94.39 TL'ye çıkmış olacak. 4B ücret tavanı 9 bin 212 lira, en yüksek devlet memuru aylığı da 1.793 lira oldu. En az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.
2002'DEN BU YANA YÜZDE 100 ARTIŞ
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Aralık 2002'de 392 TL olan en düşük memur maaşı Temmuz 2021 itibarıyla nominal olarak yüzde 1.145, reel olarak yüzde 100 artışla 4.881 TL oldu. Ocak 2022'de bu tutar 5.125 TL'ye çıkacak. Aynı dönemde 578 TL olan ortalama memur maaşı yüzde 913 nominal, yüzde 63 reel artışla 6.144 TL'ye, 377 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı nominal yüzde 769, reel yüzde 40 artışla 3.276 TL'ye yükseldi. Ocakta 3.439 TL olacak.
EK DERS ÜCRETİ 2 PUAN YÜKSELECEK
TOPLU sözleşme metninde yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinde de yüzde 2 ila 5 arasında artış yapıldı. Önceki yıl toplu sözleşmede ek ders ücretlerinin yüzde 5, doktora yapmış öğretmenlerin ek ders ücretlerinin ise yüzde 10 oranında artırımlı ödenmesi kararı alınmıştı. Bu toplu sözleşmede oranlar sırasıyla yüzde 7 ve 15'e yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ösym.gov.tr giriş: YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır?
- Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?
- Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...
- İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?
- Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...
- KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
- ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? Beşiktaş'ın rakipleri...
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi olacak?
- AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı? Harç ücretleri...
- YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2021-2022 üniversiteler ayın kaçında açılacak?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?