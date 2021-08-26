Eş ve çocuk yardımında artış! Yüzde 100 artış

Yaklaşık 6.4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşmeyle yardım kalemlerine de zam yapıldı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen, 408.67 TL'lik aile yardımı 429 TL'ye çıkıyor. Her çocuk için ödenen ödeme de ocakta yüzde 5 artacak. Çocuk yardımı ödeneği (0-6) yaş için 94, 6 yaş üstü için 47 TL oldu. Doğum yardımı ödeneği birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL olarak uygulanmaya devam edecek.