SGK dişte zorunlu tüm tedavileri karşılıyor

Salgın nedeniyle ertelenen ağız ve diş sağlığı tedavilerinde adeta patlama yaşanıyor. Hastanelerde sürpriz faturalarla karşılaşmamak için diş tedavisine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hangi tedavileri karşıladığını bilmek gerekiyor. Kurum, sağlık açısından önemli olan, mutlaka yapılması gereken tüm tedavileri karşılıyor.

Kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen kemikte aşırı doku kaybı, alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik, dudak damak yarığına bağlı doku sorunlarında çene için en fazla 4 adet implant tedavisinin ödemeleri karşılanıyor. Yüzde 40 ve üzeri engeli olanların diş sağlığı giderlerinin tamamı karşılanıyor. Ağız protezleri için çalışan, emekli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yüzde 10 katılım payı alınıyor.