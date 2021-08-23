Son dakika: Hızlı büyüme rekor kırdı! 1 trilyon TL ciro 89.5 milyar kâr

SANAYİDE REKOR KIRILDI

Sanayi sektöründeki şirketlerin net kârı yüzde 455 artarak 34.9 milyar lirayı aştı. Sanayi sektörünün toplam kârlılıktaki payı yüzde 18'den 39'a çıktı. Kapanmanın sona ermesinin etkisiyle hizmetler sektöründeki şirketlerin de net kârı yüzde 2 bin 140, başka bir ifade ile yaklaşık 22 kat artarak 11.4 milyar liraya ulaştı. Perakende sektöründe de kârlar yüzde 141 artarak 1.6 milyar lirayı geçti.



ERDEMİR BANKALARI SOLLADI

Borsada 65.2 milyar TL ile piyasa değeri en yüksek şirket olan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (Erdemir), kârlılıkta da bankaları geçerek zirveye oturdu. Erdemir'in net kârı, yüzde 568 artarak 5.8 milyar liraya ulaştı. Erdemir ayrıca 2020'nin tamamındaki 3.3 milyar liralık kârın neredeyse iki katına bu yılın ilk yarısında ulaştı. Erdemir yılın ilk yarısında cirosunu da yüzde 80 artırarak 24.8 milyar liraya taşıdı.