Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon ve büyüme beklentisi açıklaması
Son dakika haberi... Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu ile ilgili sunumu başladı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin iktisadi faaliyette daha güçlü performans çizdiğinin altını çizdi. Kavcıoğlu ayrıca büyüme beklentisiyle ilgili son rakamları da açıkladı. Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi. Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahmini yüzde 7,8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu ile ilgili sunumu başladı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin iktisadi faaliyette daha güçlü performans çizdiğinin altını çizdi.
Kavcıoğlu, küresel enflasyona ilişkin belirsizliklerin piyasalarda oynaklık yarattığını ifade ederek, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hem maliyet hem de talep kaynaklı olarak artıyor. Yükselen enflasyon merkez bankalarının aşırı destekleyici politikalarında daha erken normalleşmeye başlayabileceği beklentisi yaratıyor." dedi.
Kavcıoğlu konuşmasında Türkiye'de ilk çeyrekte yıllık büyümeye en yüksek katkının sanayi ve hizmet sektörlerinden geldiğini belirtti. Kavcıoğlu "Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin ikinci çeyrekte gücünü koruduğunu gösteriyor. Bazı sektörlerdeki tedarik kısıntıları üretimi sınırladı. Salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılması iktisadi faaliyeti destekliyor" açıklamasını yaptı.
Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin kısıtlamaları hafifletere iktisadi faaliyette daha güçlü performans sergiliyorlar. Hizmetler sektörünün de imalat sektöründeki toparlanmaya eşlik ettiği gözleniyor.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin bir yansımasını da portöy akımlarında gözlüyoruz. Gelişmiş ülkelerde para politikasının ne zaman ve ne ölçüde normalleşeceğine yönelik öngörüler portföy harektleri ve finansal piyasalarda etkili olmayı sürdürecektir.
"İLK ÇEYREKTEKİ BÜYÜMEDE SÜRÜKLEYİCİ İÇ TALEP OLDU"
2021 yılı ilk çeyrekte milli gelir çeyreklik bazda %1,7, yıllık %7 arttı. İktisadi faaliyet bu dönemde geçmiş öngörülerimize paralel gücünü korudu. İlk çeyrekteki büyümede sürükleyici iç talep oldu. Tüketim kaynaklı olarak çeyreklik büyüme sınırlandı, net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü koruduğıunu gösteriyor.
Veriler ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle yüksek oranda gerçekleşeceğini gösteriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB açıklaması...
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?
- Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...
- Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...
- SGK resmen açıkladı! Emeklilik olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Aşure Günü hangi tarihte yapılacak?
- Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?
- A101 29 Temmuz kampanyaları neler? A101 marketlerde perşembe günü hangi ürünler indirimli olacak?
- Araba alacaklar dört gözle bekliyor! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?
- AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...
- Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ağustos ayı kira zammı belli oldu mu? Son durum...