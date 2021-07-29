29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon ve büyüme beklentisi açıklaması

Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon ve büyüme beklentisi açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
ABONE OL
Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon ve büyüme beklentisi açıklaması

Son dakika haberi... Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu ile ilgili sunumu başladı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin iktisadi faaliyette daha güçlü performans çizdiğinin altını çizdi. Kavcıoğlu ayrıca büyüme beklentisiyle ilgili son rakamları da açıkladı. Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi. Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahmini yüzde 7,8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu ile ilgili sunumu başladı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin iktisadi faaliyette daha güçlü performans çizdiğinin altını çizdi.

APara CANLI YAYIN

Kavcıoğlu, küresel enflasyona ilişkin belirsizliklerin piyasalarda oynaklık yarattığını ifade ederek, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hem maliyet hem de talep kaynaklı olarak artıyor. Yükselen enflasyon merkez bankalarının aşırı destekleyici politikalarında daha erken normalleşmeye başlayabileceği beklentisi yaratıyor." dedi.

Kavcıoğlu konuşmasında Türkiye'de ilk çeyrekte yıllık büyümeye en yüksek katkının sanayi ve hizmet sektörlerinden geldiğini belirtti. Kavcıoğlu "Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin ikinci çeyrekte gücünü koruduğunu gösteriyor. Bazı sektörlerdeki tedarik kısıntıları üretimi sınırladı. Salgın tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılması iktisadi faaliyeti destekliyor" açıklamasını yaptı.

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin kısıtlamaları hafifletere iktisadi faaliyette daha güçlü performans sergiliyorlar. Hizmetler sektörünün de imalat sektöründeki toparlanmaya eşlik ettiği gözleniyor.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin bir yansımasını da portöy akımlarında gözlüyoruz. Gelişmiş ülkelerde para politikasının ne zaman ve ne ölçüde normalleşeceğine yönelik öngörüler portföy harektleri ve finansal piyasalarda etkili olmayı sürdürecektir.

"İLK ÇEYREKTEKİ BÜYÜMEDE SÜRÜKLEYİCİ İÇ TALEP OLDU"
2021 yılı ilk çeyrekte milli gelir çeyreklik bazda %1,7, yıllık %7 arttı. İktisadi faaliyet bu dönemde geçmiş öngörülerimize paralel gücünü korudu. İlk çeyrekteki büyümede sürükleyici iç talep oldu. Tüketim kaynaklı olarak çeyreklik büyüme sınırlandı, net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü koruduğıunu gösteriyor.

Veriler ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle yüksek oranda gerçekleşeceğini gösteriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA