Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon ve büyüme beklentisi açıklaması

Küresel piyasalardaki gelişmelerin bir yansımasını da portöy akımlarında gözlüyoruz. Gelişmiş ülkelerde para politikasının ne zaman ve ne ölçüde normalleşeceğine yönelik öngörüler portföy harektleri ve finansal piyasalarda etkili olmayı sürdürecektir.

"İLK ÇEYREKTEKİ BÜYÜMEDE SÜRÜKLEYİCİ İÇ TALEP OLDU"

2021 yılı ilk çeyrekte milli gelir çeyreklik bazda %1,7, yıllık %7 arttı. İktisadi faaliyet bu dönemde geçmiş öngörülerimize paralel gücünü korudu. İlk çeyrekteki büyümede sürükleyici iç talep oldu. Tüketim kaynaklı olarak çeyreklik büyüme sınırlandı, net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde gücünü koruduğıunu gösteriyor.

Veriler ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle yüksek oranda gerçekleşeceğini gösteriyor.