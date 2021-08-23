Son dakika: Ekonominin yeni yol haritası belli olacak! Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Burada konuşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon ve liderliğinde oluşturulan ekonomi politikalarında kurumlar arası sıkı eş güdümün, daha güçlü ve salgın dahil her türlü gelişmelere karşı daha dirençli bir ekonomi için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını bildirdi.

Bu doğrultuda geçen Haziran ayında, ekonomide yapısal reform gündeminin bir parçası olarak "Ekonomi Koordinasyon Kurulu"nun oluşturulduğuna işaret eden Oktay, "Toplantımız, Kurul'un yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı olması hasebiyle ayrı bir önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.