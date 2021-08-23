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Son dakika: Devlet Su İşleri 2 bin 5 sürekli işçi alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.08.2021
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Son dakika: Devlet Su İşleri 2 bin 5 sürekli işçi alacak! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberine göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak.

Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.

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