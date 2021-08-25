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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Afet bölgesine 50 milyon aktardık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Afet bölgesine 50 milyon aktardık

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35.000.000 TL, bölgeye ise toplam 50.000.000 TL kaynak aktarmış olduk." açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Kastamonu'da afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıldığını belirterek, sel bölgesine aktarılan toplam kaynağın 50 milyon TL olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, bölgeye ise toplam 50 milyon TL kaynak aktarmış olduk" ifadelerine yer verdi.

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