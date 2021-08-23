Memur ve emekliye ek gösterge müjdesi: 34.000 TL artış olacak

Yaklaşık 4 bin 300 lira aylık alan bir öğretmenin, polisin geliri 950 lira artacak ve 5 bin 250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.