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Memur ve emekliye ek gösterge müjdesi: 34.000 TL artış olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Memur ve emekliye ek gösterge müjdesi: 34.000 TL artış olacak

Son dakika haberleri... Emekli ve memuru ilgilendiren ek gösterge zammında flaş gelişme var... 3600 ek gösterge, toplu sözleşme mutabakat metnine giriyor. Maaş ve ikramiyeleri artıracak düzenlemenin meslek grupları dahil diğer ayrıntıları ise Meclis aşamasında netleştirilecek. Gösterge artışı memurların yanı sıra emeklilere de yansıtılacak... İşte tüm detaylar...

Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek göstergenin, toplu sözleşmenin mutabakat metnine gireceği belirtiliyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ek gösterge konusu böylece yazılı vaade dönüşecek. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek.

Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri de 3600 ek göstergeden yararlanacak.

Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanacak. Ek gösterge düzenlemesi memurların maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşlarına yansıyacak. Emekliler de düzenleme kapsamına alınacak.

İKRAMİYEDE 34 BİN TL ARTIŞ
Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 30 yıllık hizmeti olan polis, öğretmen ve hemşirenin ikramiyesi 34 bin lira artacak, düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

Yaklaşık 4 bin 300 lira aylık alan bir öğretmenin, polisin geliri 950 lira artacak ve 5 bin 250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek.

MÜZAKERE SONUCU BUGÜN AÇIKLANACAK
Memurlara ve memur emeklilerine zam pazarlığında sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bugün kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakere sonucu açıklanacak.

Bakanlıkta 2 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin müzakere süreci yasal takvim gereği dün sona erdi. Memur-Sen ve Türkiye Kamu- Sen taban aylıkta 600 lira seyyanen artış, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 zam ve 2 yılda yüzde 6 refah payı artışı talep etmişti.

Hükümet de ilk teklifinde 2022'de yüzde 5+6, 2023'te yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı önermişti.

Müzakereler Bakan Bilgin başkanlığında dün de sürdü. Hükümet yeni teklifini sendikalarla paylaşırken, müzakere sonucu bugün duyurulacak.

Memur ve emekliler dikkat! Bugün son gün MEMUR VE EMEKLİLER DİKKAT! BUGÜN SON GÜN

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