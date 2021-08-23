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3600 Ek Gösterge verilecek mi? Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Süreç nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 23.08.2021 16:35
Memurun zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini oluştu. Ülkemize hayırlı olsun" dedi. Bakan Bilgin "2022 ilk yarısı için yüzde 5 ikinci yarısında yüzde 7 zam yapılacak. 2023 ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci 6 ayında yüzde 6 zam yapılacak" dedi. Bakan Bilgin ayrıca: "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Seyyanen zam yok onun yerine sendika üyesi olan çalışanlarımızın ücretini 400 liraya çıkardık." dedi. 3600 Ek Gösterge memur maaşlarını ve sosyal haklarını nasıl etkileyecek? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Okan Güray Bülbül, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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