Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ’hayırlı olsun’ diyerek duyurdu! Memur için tarihi değişim





"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ"

Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir." ifadelerine yer verdi.