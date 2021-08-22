Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatlarına 4346 kadrolu işçi alınacak

Bu süreçler hızlı ve şeffaf bir şekilde inşallah neticelenecek. Bu anlamda bizlere destek olan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı kurumum ve aday arkadaşlarım adına arz etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

2000 ANTRENÖR ALINACAK

Daha önce 2000 antrenör alımı için söz verdiklerini ve bunu gerçekleştireceklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti: